Gram altın yıla rekorla başladı! Uzman isim '2024'e hükmedecek' diyerek sıradaki seviyeleri açıkladı

2 Ocak 2024 10:43 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 10:45

Gram altın, 2024'e rekorla girdi. Piyasalarda bin 960 TL ile bin 975 TL aralığında işlem gören gram, Kapalıçarşı'da 2 bin 56 TL'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gramdaki yükseliş, TL'deki değer kaybı ve küresel piyasalarda altının güç kazanmasının ardından geldi. Altın fiyatlarını değerlendiren finans uzmanı İslam Memiş ile Bloomberg Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, 2024'te yeni rekor beklediklerini açıkladı.

Altın, 2023 yılında birçok kez rekor kırarak, yatırımcısına en yüksek getiri sunan emtialar arasında yer aldı. Yeni yıla da rekorla giren gram altın, 2 bin doları aşan ons altın ve yükselen dolar kuru ile beslenmeye devam etti.

GRAM ALTINDA 3 BİN TL SEVİYESİNİ KONUŞACAĞIZ

Aralık ayındaki değerlendirmesinde, gram altın fiyatında Ocak ayında 2 bin TL'nin dip seviye olacağını söyleyen finans uzmanı İslam Memiş, yeni rekorların kırılacağını söyledi. Memiş, "Yılın ilk çeyreğinde 2250 lira, ikinci ve üçüncü çeyrekte 2500, devamında 2700 ve 3000 lira seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Gram altın yatırımcısını enflasyona karşı koruyan en değerli yatırım aracı oldu" dedi.

Elinde altın olan yatırımcıların beklemesi gerektiğini belirten Memiş, "Altın borcu olanlar ya da düğün yapacaklar her düşüşü alım fırsatı olarak kullanmalı" diye konuştu.

ONS ALTIN 3 BİN DOLARA ULAŞACAK

Altın fiyatlarının yeni yıla da yükselişle girmesinin ardından McGlone, endüstriyel metaller ve altın arasındaki değişen dinamikler hakkında bir paylaşım yaptı. Zayıflayan baz metallerin geçen yıl güçlenen altınla tezat oluşturduğunu vurguluyan McGlone, "Fed politikaları güvenilir bir gösterge olarak hizmet ederse bu ayrışma hızlanabilir" dedi.

McGlone'a göre, baz metallerin altın fiyatına oranı oldukça düşük seviyede bulunuyor. Fed’in Mart ayında faiz indirimine gideceğini ima eden McGlone, ons altın fiyatının 2024'te piyasalara hükmederek 3 bin doları aşacağını tahmin ediyor.