Altın uzmanı 2024 tahminiyle ezber bozdu! İslam Memiş, elinde dolar olanlara seslendi, işte yüzde 80 kazandıracak yatırım

30 Aralık 2023 11:24 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 12:09

Dolar, dünyada değer kaybederken Türkiye'de yükselişini sürdürüyor. 2023 yılına 18.70 TL'den başlayan Dolar/TL kuru, yılı 29.57 TL'den kapatarak bir yılda yüzde 58.12'lik bir değişim yaşadı. Dolar kurunun 2024 yılında nasıl bir yön izleyeceği merak edilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dolar yatırımcısına kötü haber geldi. Uzman isim elinde dolar olanları "yine balon oldu" diyerek uyardı.

DOLARDA SON 3 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Fed’in faiz indirimlerine başlamasına yönelik beklentilerle güç kaybetmeye devam eden Dolar, 2020 yılından yani pandemiden bu yana en kötü yılını yaşadı. Yılın sonlarına doğru Fed’in sıkılaştırma döngüsünü ne zaman sonlandıracağına dair beklentilerle dalgalanan dolar endeksi yılın başından bu yana yüzde 3'e yakın düşüş yaşadı.

DOLAR/TL 30 TL'YE DAYANDI, GRAM ALTIN 2000 TL'Yİ AŞTI

2023 yılına 18.70 TL'den başlayan ve Haziran ayında 20 TL'den bir anda 26 TL'ye sert yükselen Dolar/TL kuru yılı 30 TL sınırında kapattı. Seçimlerin ardından kademeli yükselişle tarihi zirvesini yenileyerek 29.8525 TL'ye kadar yükselen dolar kuru yılı 29.5711 TL'den kapattı. Dolar yatırımcısına son 1 yılda yüzde 58.12 kazandırırken, son altı ayda yüzde 52'ye yakın bir kazanç sağladı.

Doların aksine yeni yılda 1096 TL'den başlayan gram altın 2000 TL'yi aştı. Gram altın yatırımcısına yüzde 80'e yakın kazanç sağladı.

ELİNDE DOLAR OLANLAR BALON OLDU

Para piyasalarında 2023 yılını değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, bu yıl neye yatırım yapılırsa yapılsın, kazanç sağlandığını belirtti. Altın, dolar, borsa ve kripto piyasasını değerlendiren İslam Memiş, elinde dolar olanları şu sözlerle uyardı:

"Ben çok kazanmak istiyorum diyenler 2023 yılında yine patladı, balon oldu. Mesela TL karşısında en az kazandıran enstrüman dolar oldu. Yüzde 60 civarında. Ondan önce euro vardı yüzde 70, ondan önce de gram altın vardı yüzde 80. 'Ben ısrarla yüzde 80'i kazanmak istiyorum' diyenler oldu. Herkes ister tabii ki. Bu tamamen tercihle alakalı bir şey. Ama yüzde 100 böyle bir şey olmadığı için sepet uygulaması burada önemli. 2024 yılında yine sepet uygulamasına devam edeceğiz"

2024'TE YÜZDE 80 KAZANDIRACAK YATIRIM

Keşkelerle finansal piyasaların dönmediğini belirten İslam Memiş, "Dolar karşısında zararım var', 'Altın karşısında çok zararım var' diyenlerin uyarıları dikkate almadığını söyledi. Kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapılmaması gerektiğinin altını çizen uzman isim, 2024 yılında yüzde 80 kazandıracak yatırımı açıkladı. İslam Memiş, "2024'te enflasyona karşı yine 2023 yılında olduğu gibi, hatta son 20 yıldır olduğu gibi yine gram altının koruyacağını söyleyebilirim. 2023 yılında yüzde 80'nin üzerinde bir getirisi oldu. Yine 2024 yılında yüzde 80 ve üzerinde bir getiri bekliyorum. Yine gram altının enflasyona karşı vatandaşı koruyan bir yatırım aracı olacağını tahmin ediyorum." dedi.

DOLAR 45 TL'YE YÜKSELECEK AMA EURO...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş döviz kurları için 2024 yılı tahminini paylaştı. Uzman isim ısrarla kağıt paralara yatırım yapmak isteyenlere seslenerek, dolar mı euro mu? sorusuna cevap verdi. İslam Memiş, "Dünyada dolar değer kaybederken Türkiye'de yükseliyor. Dünyada dolar endeksinin değer kaybı var. Türkiye'de dolar kuru var. 92 seviyesi var. 102-103 geride kaldı. Dolar tarafında 92 seviyesi beklentim devam ediyor. Aşağı yönlü trend, dolar karşısındaki bütün enstrümanlara yansıdı. Dolardan uzaklaşın, hedef 1.12 euro dolar paritesinde. 1.11'de şu an. Her zaman hep dolar mı euro mu sorusuna, euro cevabını vermiştim. Tekrar pozitif beklentimiz devam ediyor. Israrla kağıt paraları yatırım aracı olarak düşünüyorsanız dolar almayın, euro alın uyarılarım vardı. Dolar TL 45 lira olduğunda, euro da 50'nin üzerinde olur açıklamam vardı. Bu düşüncem yine geçerli." ifadelerini kullandı.