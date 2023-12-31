2024'te dolar mı altın mı almalı? Yeni rekorlar ufukta! İslam Memiş şampiyon yatırımı şimdiden açıkladı

31 Aralık 2023 15:14 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 17:00

Döviz ve emtia piyasası yükselişler ve düşüşlerle geçen zorlu bir yılı geride bıraktı. Dolar, Fed'in faiz indirim sürecine gireceği beklentisiyle yılı son 3 yılın en kötü performansıyla kapatırken, altın fiyatları adeta coştu. Ons altın tüm zamanların en yüksek yıl sonu kapanışı gerçekleştirdi. Altın fiyatları için kritik analizde bulunan uzmanlar yeni rekorların ufukta olduğunu işaret etti. Uzmanlar Ons altını destekleyecek 3 faktörü sıralarken, Finans Analisti İslam Memiş, gram altın için yeni rekorlara işaret etti.

DOLARDA SON 3 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Fed’in faiz indirimlerine başlamasına yönelik beklentilerle güç kaybetmeye devam eden Dolar, 2020 yılından yani pandemiden bu yana en kötü yılını yaşadı. Yılın sonlarına doğru Fed’in sıkılaştırma döngüsünü ne zaman sonlandıracağına dair beklentilerle dalgalanan dolar endeksi yılın başından bu yana yüzde 3'e yakın düşüş yaşadı. Dolar, dünyada değer kaybederken Türkiye'de yükselişini sürdürüyor. 2023 yılına 18.70 TL'den başlayan Dolar/TL kuru, yılı 29.57 TL'den kapatarak bir yılda yüzde 58.12'lik bir değişim yaşadı.

ALTIN FİYATLARINDA TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Dolar küreselde zayıflarken altın fiyatları yükselişini hızlandırdı. Tarihi rekorunu 2.148 dolara çıkaran altının ons fiyatı, 2062,74 dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını gerçekleştirdi. Ons altın 2023 yılında yüzde 13,11 artarak 3 yılın ardından yatırımcısının yüzünü güldürdü.

En son 2020 yılını yüzde 25,2 yükselişle tamamlayan altının ons fiyatı 2021'i yüzde 3,8, 2022'yi yüzde 0,3 düşüşle tamamlamıştı. 2021 ve 2022'de gelişmiş ülke merkez bankalarının şahinleşen para politikaları altının ons fiyatını baskılamıştı. 2021 yılında ayrıca Fed Başkanlığına Jerome Powell'ın tekrar aday gösterilmesi sonrası azalan belirsizlikler ile yatırımcıların güvenli limanlardan ayrılmaya eğilim göstermesi de altını olumsuz etkileyen başka bir faktör oldu.

ONS ALTINI DESTEKLEYECEK 3 FAKTÖR

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, altın ve gümüşün 2024'de düşük tahvil getirileri ile düşük fonlama maliyetlerinden faydalanabileceğini belirtti. Gelecek yıl altının onsundaki yükselişlerin üç faktörün etkisiyle devam edebileceği öngörüsünde bulunan Hansen, bu faktörlerin hedge fonların altın talebindeki hızlanma, merkez bankalarının sağlam bir hızla fiziki altın almaya devam etmesi ve artan taşıma maliyetleri olacağını ifade etti.

Hansen, Fed'in faiz indirimlerine yönelmesiyle beklenen faiz indirimi sayısının yumuşak iniş mesajlarıyla kanıtlandığını ancak sert bir inişin veya resesyonun ise daha da büyük bir faiz indirimi ihtiyacını tetikleyebileceğini vurguladı.

YENİ REKORLAR UFUKTA

Tahvil faizlerindeki artışa rağmen, son iki yıldaki merkez bankalarının rekor altın alımlarının altının yükselmeyi başarmasının ana nedeni olduğunu belirten Hansen, "Altın ETF talebinin tekrar artması, merkez bankalarının talebinin devam etmesi, potansiyel olarak zayıflayan doların da desteğiyle altının ons fiyatının yeni bir rekor seviye olan 2300 dolara ulaşabileceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Commerzbank Emtia Analisti Barbara Lambrecht de altının bu yıl borsalarda işlem gören emtia grupları arasında en iyi performans gösterenlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Fed'in faizleri düşürme ihtimalinin şimdiden altın fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesine neden olduğunu belirten Lambrecht, yaklaşan faiz indirimlerinin altının lehine olacağını bu nedenle 2024'ün ikinci yarısında altının onsunu 2150 dolara kadar yükselebileceğini aktardı.

GRAM ALTIN NE OLACAK?

Küresel piyasada Ons altının 2024 yılında rekor kırması beklenirken, yurtiçinde gram altının nasıl bir tavır sergileyeceği merak ediliyor. 2023' 1096 TL'den başlayan gram altın 2000 TL'yi aştı ve yatırımcısına yüzde 80'e yakın kazanç sağladı. Dolar/TL'nin gelecek yıl 35-40 TL'yi hatta, 45 TL'yi görebileceğini belirten uzmanlar, ons altındaki yükselişle gram altının daha da yukarı gideceğini belirtiyor.

2024 yılının "Altın yılı" olacağını belirten uzmanlar gram altın için 3 bin TL'nin normal bir seviye olacağını vurguluyor. Altın fiyatlarına ilişkin, tahmin, analiz ve yorumlarıyla öne çıkan Finans Analisti İslam Memiş, bu konuda şu ifadeleri kullanıyor:

ŞAMPİYON ŞİMDİDEN BELLİ

"2024'te enflasyona karşı yine 2023 yılında olduğu gibi, hatta son 20 yıldır olduğu gibi yine gram altının koruyacağını söyleyebilirim. 2023 yılında yüzde 80'nin üzerinde bir getirisi oldu. Yine 2024 yılında yüzde 80 ve üzerinde bir getiri bekliyorum. Yine gram altının enflasyona karşı vatandaşı koruyan bir yatırım aracı olacağını tahmin ediyorum.

GRAN ALTINDA O RAKAM NORMALLEŞECEK

Gram altın TL'de de fiziki tarafta rekor gördük. 2038 lira seviyesi. Artık ocak itibarıyla 2000 liranın dip olacağı, yılın ilk çeyreğinde 2250 lira, ikinci ve üçüncü çeyrekte 2500, devamında 2700 ve 3000 lira seviyesini beklemeye devam ediyoruz.

Gram altın yatırımcısı, uzun vadeli yatırımcılar 2023 yılının şampiyonu oldu. 2700 kırıldıktan sonra 3000 lira normal olacak. Tabii yıl içinde onlarca kez düşecek ve yükselecek. Biz sonuca bakıyoruz. Haftalık dalgalanmaları zaten yorumluyoruz ama uzun vadeye baktığımızda şampiyon gram altın."