Türkiye için 10 yıl sonra bir ilk olacak! Reuters duyurdu, Moody's kredi notunu artırmaya hazırlanıyor

20 Aralık 2023 15:08 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 15:22

Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan tarihi rekor, CDS'in 300 puanın altına inmesiyle ekonomide esen pozitif hava ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu artırmaya hazırlanıyor. Reuters, Moody's, S&P ve Fitch uzmanlarıyla görüşüp, Türkiye başta olmak üzere ABD ve dünya ülkelerinin kredi notuna ilişkin 2024 yılı tahminlerini paylaştı. Reuters'a göre Türkiye'nin kredi notunun 10 yıl sonra ilk kez artacağını belirtti.

MOODY'S: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNDA SON 10 YILDA İLK KEZ ARTACAK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'ye ilişkin son raporuyla dikkat çekmişti.. Moody's geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede tüm Türkiye'nin merakla beklediği kararı açıklamış, ancak ülke kredi notunun görünümünde değişiklik yapmamıştı. Türkiye için dün bir rapor yayımlayan Moody's, kurumsal kapasitede toparlanmanın olumlu bir senaryoda bile zaman alacağını belirtmişti.

Reuters'ın aktardığına göre kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD ve Çin'e kredi notu düşürülmesi uyarısında bulunurken; Türkiye'nin kredi notunun on yılı aşkın süredir ilk kez yükseltilebileceğine işaret etti.

YEREL SEÇİMLER TEST NİTELİĞİNDE

Moody's yetkilisi Marie Diron, Reuters'a açıklamalarda bulundu. Diron, yüzde 40'ı aşan politika faizinde değişiklik olup olmayacağını görmek isteyenler için Türkiye'de martta düzenlenecek yerel seçimlerin bir test niteliğinde olduğunu belirtti.

Diron, para ve maliye politikasında seçimlerden sonra belirlenen seyrin korunması, eş zamanlı olarak da yabancı yatırımcıların Türkiye varlıklarına geri dönmesi halinde "Bu durumun pozitif bir ivmeye işaret edeceğini" söyledi.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor. Kurum, 12 Ağustos 2022’den bu yana Türkiye’nin notunu güncellemedi. S&P ise 30 Kasım 2023’te Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etmiş, kredi notu görünümünü ise “durağan”dan “pozitif”e çevirmişti.

Fitch Ratings de 9 Eylül 2023’te Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra “negatif”ten "durağan"a çıkardığını açıklamıştı.

ABD FİNANS KURULUŞLARININ MERCEĞİ ALTINDA

Ağustos ayında ABD’nin kredi notunu düşüren Fitch ve Standard & Poor's da Kasım 2024’te yapılacak başkanlık seçimi nedeniyle ABD’yi yakından takip edeceği kaydedildi.

Fitch’ten Ed Parker, “ABD'nin notunu düşürürken işaret ettiğimiz faktörlerin çoğu geçerliliğini koruyor” dedi ve yüksek faiz oranları, savunma harcamaları ve yaşlanan nüfusun ABD'nin borç seviyelerini yükseltmeye devam edeceğini belirtti.

İSRAİL'İN NOTU DÜŞECEK

S&P'nin İsrail ile ilgili not görünümü negatif iken, Fitch ve Moody's not indirimi uyarısı yaptı. Fitch'ten Parker, Yemen'deki İran yanlısı Husi isyancıların Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemilere saldırmaya başlamasıyla birlikte, "Savaşın ne kadar süreceği ya da sonrasında ne olacağı konusunda büyük bir belirsizlik olduğunu" söyledi.