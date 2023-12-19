Moody's'ten karamsar Türkiye yorumu! "Zaman alacak"

19 Aralık 2023 16:31 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 16:32

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye için 'Kredi Görüşü' raporunu yayımladı. Abonelere özel olarak paylaşılan raporda Türkiye ekonomisine ilişkin bazı görüşler yer aldı.

Raporda, "Kredi görüşümüz olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır" denildi.

Moody's'in geçen cuma günü Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapması ve ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyordu. Ancak firma, beklentileri boşa çıkararak, Türkiye’nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurmuştu.

Mevcut olarak Moody's, Türkiye’nin kredi notunu 'B3' ve not görünümünü ‘durağan’ olarak değerlendiriyor. Karar, Fitch ve S&P gibi büyük değerlendirme kuruluşlarının Türkiye'deki olumlu ekonomik görünüm nedeniyle kredi notunu yükselttiği bir dönemde geldi. Piyasalarda, Moody's'in de benzer bir adım atacağını ve Türkiye'nin kredi görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevireceği tahmin ediliyordu.

KREDİ NOTU DEĞERLENDİRMESİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Moody's, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenin kredi notunu Aralık sonu veya Ocak 2024'te yayınlayabileceği belirtiliyor. Moody's'in ekonomide yaşanan iyileşmenin rüzgarıyla Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ 700'DEN 286'YA İNDİ

Moody’s, şu anda Türkiye’yi Moldova, Saint Vincent ve Grenadinler, Bosna Hersek, Kenya, Moğolistan, Nikaragua ile aynı kategoride değerlendiriyor. Öte yandan, Türkiye'nin risk primi (CDS), Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinden 6 ay gibi kısa bir sürede 286 baz puana kadar indi. Bu veriye göre, Moody’s'in Türkiye'nin kredi notunun 1 basamak değil birkaç basamak yükselebileceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor.