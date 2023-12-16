Tüm Türkiye'nin gözü oradaydı, Moody's'ten beklenmedik karar

16 Aralık 2023 09:16 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 09:19

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı. Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan tarihi rekor, CDS'in 300 puanın altına inmesiyle ekonomide esen pozitif hava ile Türkiye'nin kredi notunda önemli değişiklik bekleniyordu. Moody's'ten hiç beklenmedik karar geldi.

EKONOMİDE ATILAN ADIMLAR SONUÇ GETİRDİ

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikleri azaltarak Türk Lirası varlıklara ilgiyi artırdı. Atılan adımlar uluslararası anlamda da karşılık bulmaya başladı

Merkez Bankası enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 40'a taşırken, atılan sadeleşme adımlarıyla toplam rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de dün Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 299,9 baz puana indi. 8 Aralık haftasında haftalık toplam net portföy girişi, 1 milyar 453,8 milyon dolar ile 21 Temmuz 2017'den bu yana en güçlü portföy girişi olarak kayıtlara geçti.

MOODY'S TÜRKİYE İÇİN KARARINI AÇIKLADI

Piyasaların odak noktasındaki Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurdu. Moody's'ten yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 15 Aralık tarihi verilen Türkiye için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

Moody's, Türkiye’ye verdiği not, Ağustos 2022’den bu yana yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altı olan B3 seviyesinde, görünüm ise durağanda bulunuyor.

PİYASANIN BEKLENTİSİ NEYDİ?

Moody's'in kararına ilişkin piyasalarda Türkiye'nin kredi notu artmasa da görünümün pozitife döneceği yönündeydi. Foreks anketine katılan 15 ekonomistin 12’si, Moody’s’in görünümü "pozitif"e yükselteceğini tahmin etmişti. 5 ekonomist ise kredi notunun "B3"ten "B2"ye çıkarılacağını öngörmüş, kredi notu değişimi bekleyen 5 ekonomistin 2’si görünümün “durağan” kalacağını, 3’ü ise “pozitif” olacağını belirtmişti.

Öte yandan hatırlanacağı üzere son olarak Standard&Poor's (S&P) Türkiye’nin kredi notunu B seviyesinde tutmuş ve not görünümünü de durağandan pozitife yükseltmişti. S&P'nin kararının ardından Türk Lirası önceki haftalara kıyasla çok daha ılımlı bir performans sergilemiş, tahvil faizleri ve Borsa İstanbul'da pozitif hava esmişti.