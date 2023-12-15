Merkez Bankası bu kez tempo düşürecek mi? Yılın son faiz kararı için Erkan ve ekonomistler ipucunu verdi

15 Aralık 2023 17:21 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 18:53

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kasım ayında piyasaları şaşırtan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Piyasalar Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Aralık ayında atacağı adımı merakla beklerken, dikkat çeken ipuçları gelmeye devam ediyor. Erkan, faiz artışının masada olduğunu belirtirken, piyasa katılımcıları anketine katılan ekonomistler yılın son faiz kararı için beklentilerini açıkladı.

KASIM AYINDA PİYASALAR TERS KÖŞE OLDU

Ağustos ayında mega faiz kararıyla piyasaları şaşırtan Merkez Bankası, Kasım ayında da benzer bir karara imza attı. Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında 6. kez toplanan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizinde 250 baz puanlık beklentilerin aksine 500 baz puanlık bir artışa gitti. Haziran ayından bu yana toplamda 31.5 puan artışa giden ve faizi yüzde 40'a yükselmiş oldu.

ERKAN'DAN FAİZ İÇİN NET MESAJ

Merkez Bankası Başkanı Erkan, yağtığı açıklama ile Kasım Ayı Para Politikası Kurulu kararına atıfta bulundu. Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını vurgulayan Erkan, Türk lirasına geçiş zamanının geldiğinin altını çizerek, merkez bankalarının toplumsal refaha katkı sağlamalarının, para politikasının ancak fiyat istikrarına odaklanmasıyla gerçekleştiğini belirtti.

FAİZ TAHMİNİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası Aralık ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" anketine katılan 71 ekonomist yıl sonu tahminlerini yükseltti. Ekonomistlerin tahminine göre TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,80 iken, bu anket döneminde yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde 250 baz puan artış bekliyor. Ankette 2024 sonu gelmeden faiz indirimlerinin başlayabileceği de öngörülüyor. On ekonomistlerin 2024 sonu için politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 37.5 seviyesinde. Tahminler yüzde 35 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.

Ankette 2024 sonu gelmeden faiz indirimlerinin başlayabileceği de tahmin ediliyor. Ekonomistler 2024 sonu için politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 37.5 seviyesinde. Tahminler yüzde 35 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.

AA FİNANS ANKETİ

Merkez Bankası faiz toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan 14 ekonomist, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

GOLDMAN SACHS İNDİRİM İÇİN TARİH VERDİ

Goldman Sachs, 250 bp daha artışla politika faizini yüzde 42.50'ye yükseltmesini ve sıkılaşma sürecinin tamamlanmasını beklediğini açıkladı. Bankanın açıklamasında "Komite'nin politika faizini aralıktaki toplantıda 250 baz puan yükselteceğini ve faiz artırımı döngüsünü yüzde 42.50'de tamamlayacağını bekliyoruz" denildi.

Goldman Sachs yayımladığı 2024 görünüm raporunda TCMB'nin 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayacağı, yıl sonunda faizin yüzde 40'tan yüzde 25'e gerileyeceği yönünde tahminde bulunmuştu.

YILIN SON FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu takvimine göre aralık ayı faiz kararı 21 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.