Morgan Stanley'den TCMB için çarpıcı faiz tahmini!

15 Aralık 2023 15:35 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 15:36

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon beklentileri ve sözlü yönlendirmesi doğrultusunda, önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda politika faizini 250 baz puan yükselteceğini tahmin etti. Banka ayrıca, TCMB'nin mevcut enflasyon döngüsü sonrasında bile faizleri artırmaya devam edebileceğini öne sürdü.

Ocak ayında da faiz artışı bekleyen Morgan Stanley ekonomistleri, yeni yılın ilk toplantısında 250 baz puan faiz artırımı yapılacağını ve politika faizinin yüzde 45’lik nihai orana çıkarılacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Bankanın raporunda, "Önümüzdeki aya ilişkin herhangi bir spesifik sinyal olup olmadığını görmek için gelecek haftaki toplantının karar metnini izleyeceğiz" denildi.

ENFLASYON MAYIS AYINDA ZİRVEYE ULAŞACAK

TCMB'nin gelecek haftaki toplantıda mevcut sıkılaştırma döngüsünün sonuna ilişkin sinyal verebileceğini ancak buna karşın enflasyon görünümüne bağlı olarak gerekmesi halinde faiz artırımı kapısını açık bırakabileceğini öngören ekonomistler, mevcut sıkılaştırma döngüsünün Ocak ayında sona ereceğini düşünüyor.

Morgan Stanley, TCMB’nin 2024 yılı sonunda yıllık enflasyonun yüzde 36’ya düşeceğini varsaydığını ancak bu varsayımın yukarı yönlü riskler taşıdığını belirtti.

Bankanın ekonomistleri, yıllık enflasyonun Mayıs ayında yüzde 71,6 ile tarihi zirveye ulaşacağını ve Aralık 2024’te yüzde 42,3’e gerileyeceğini öngörüyor.

YABANCI YATIRIMCI GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye ekonomisindeki canlanmayı değerlendirdiği haberinde, "Yabancılar, Türkiye'deki tahvillerini iki kat artırdı" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yerel para cinsinden tahvillerinin geçen hafta son üç yılın en büyük girişini kaydetmesinin ardından yayınlanan habere göre; yabancı yatırımcı, geçen hafta net 891 milyon dolarlık lira cinsinden tahvil satın aldı. Bu işlem, Eylül 2020'ye kadar uzanan süreçte en büyük haftalık satın alma olarak kayıtlara geçti. Kümülatif varlıklar da 1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara çıktı.

Haberde, "Hisse senetlerine giriş, haftalık 562 milyon dolarla 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı" denildi. Türk Lirası'nın değer kaybındaki yavaşlamanın da yabancı yatırımcılar için bir 'tetikleyici' olduğu bildirildi.