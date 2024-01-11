Altında fırtına öncesi sessizlik! Kritik veriye saatler kaldı, yön belirleyecek

11 Ocak 2024 14:22 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 14:22

Küresel piyasalar, bugün saat 16.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Özellikle altın yatırımcısı enflasyondaki gidişatı merak ederken, gram altın ve ons altın fiyatlarında hafif toparlanmalar görüldü. Verinin piyasa üzerindeki olası etkilerini değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Gün geldi çattı, enflasyondan sonra yeni fiyatlamalar göreceğiz" dedi.

Dün bin 949 TL'den günü kapatan gram altın, bugün açılıştan sonra yüzde 0,65 civarında yükselerek bin 960 TL'ye ulaştı. Çeyrek 3 bin 372 TL'den satılırken, Cumhuriyet altını 13 bin 583 TL seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatlarını doğrudan etkileyen ons altın ise, 2 bin 33 dolar civarında seyrediyor.

ABD ENFLASYONU PİYASALARA YÖN VERECEK

Analistler, önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliklerin altın ve gümüş gibi emtia fiyatlarını etkilediğini belirtiyor. Bu nedenle, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini yatırımcıların odağına yerleştiği bildiriliyor.

Söz konusu verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini ifade eden analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olacağını tahmin ediyor.

Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 67 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.

Öte yandan bazı analistler, faiz indirimi haberinin piyasa tarafından erkenden satın aldığını belirterek, ciddi bir etki beklemediklerini belirtiyor.

ABD enflasyonu Türkiye saati ile 16.30'da açıklanacak.

"ALTIN FİYATLARINDA KÖPÜK YOK"

Merkez bankalarının faiz indireceğine yönelik beklentileri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Merkez bankalarının faiz indirme olasılığı güçlü. Bu beklentimi 2023 yılının son çeyreğinden itibaren koruyorum. Piyasaların genel kanısı da bu yönde" dedi.

Önden satın alınan faiz artırımlarıyla piyasanın ciddi anlamda sıkıldığı belirten Memiş, "Bu kadar önden yüklemeli faiz artırımlarına karşı enflasyon beklenti doğrultusunda çok da düşmemişti. Şu anki ekonomik koşullara baktığımızda faiz oranlarının gerilemesi gerekiyor" diyerek altın fiyatlarına işaret etti.

Altın fiyatlarındaki yükselişin tek sebebinin faiz olmadığını belirten Memiş, "Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altın talebini sürdürmesi gibi etkenler de var. Dolayısıyla altın fiyatları tarafında herhangi bir köpük yok" değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Ons ve gram altın için tahminlerini sıralayan Memiş, şunları kaydetti:

"ONS İÇİN 2024'TE 2 BİN 350 DOLAR BEKLİYORUZ"

"Şu anda ons altın 2 bin 35 dolar seviyelerinde. Zaten son 3 yıldır baskılanıyordu altın fiyatları. Yüksek enflasyon, büyük gerilimler, bu kadar belirsizlikler varken altın fiyatları zaten baskılanıyordu. Her şeye rağmen altın fiyatları şu an değerinin üzerinde değil.

Ons altın için hedefimiz 2 bin 350 dolar. Bu beklentimi hala koruyorum.Onsta 2 bin 70 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra kademeli olarak 2 bin 150, 2 bin 200 ve 2 bin 350 dolar seviyelerini takip edeceğiz.

"GRAM ALTIN ALIM FIRSATI SUNUYOR"

Gram altın resmi kur tarafında bin 962 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz. Gram altın 2 bin 40-2 bin 53 lira aralığında serbest piyasalarda.

2 bin 50 lira seviyesinin altına sarkmadığını gözlemliyoruz. Gram altında da bu hafta bir alım fırsatı verdiğini, perşembeye kadar, özellikle perşembe gününe kadar alım yapacak arkadaşların fırsat yakaladığını ifade etmiştim. Aynı düşüncem geçerli.

Şimdi yukarıda 2070 lira direnci var. Gram altın / TL fiyatında 2050-2075 lira aralığını takip edeceğim. Direnç seviyelerine odaklanmakta fayda var."

Memiş daha önce de gram altın tahmininde bulunmuş ve fiyatın yılın ilk çeyreğinde 2 bin 250 TL'ye, sonrasında ise 2 bin 500 ila 3 bin TL'ye yükselmesini beklediğini söylemişti.