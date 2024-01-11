Dolar 30, euro 33 lirayı aştı! Piyasalar rekor seviyede, işte altında son durum

11 Ocak 2024 10:11 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 10:54

Serbest piyasada 30,0043 liradan alınan dolar, 30,0111 liradan satılıyor. 33,0605 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,1032 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,9710 lira, euronun satış fiyatı ise 32,8200 lira olmuştu. ABD doları uluslararası piyasalarda son günlerde önemli ölçüde değer kazandı. Bunun sonucunda altın fiyatlarında gerileme görüldü.

Bugün saat 16.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisi, dolardaki yükselişin ana nedeni olarak görülüyor. Kararın ardından dolar ve altın fiyatlarında hareketlilik yaşanabilir.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bin 961 lira, çeyrek altın 3 bin 176 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 666 liradan el değiştiriyor. Ons altın güne 2 bin 34 dolardan başladı. Altın fiyatları için bugün açıklanacak ABD enflasyon verisinin belirleyici olması bekleniyor.

BORSA'DA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.874 puandan başladı. Son dönemde yoğun çıkışlar yaşanan borsada ise yatay seyir korunuyor. ABD'de Halkbank kararının açıklanmasıyla bankacılık endeksinin yüzde 10 değer kazanması, borsanın geçtiğimiz günlerde yükselmesine neden olmuştu.

BRENT PETROLDE VARİL 77,38 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.38 dolardan işlem görüyor. Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere saldırıları ve dünya piyasalarındaki arz fazlalığının fiyatı baskıladığı belirtiliyor.

BİTCOİN NE DURUMDA?

Bitcoin (BTC) ise, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komsiyonu'nun (SEC) spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'nu (ETF) onaylamasının ardından önemli bir değişim yaşamadı. Amiral kripto para yazım sırasında 45.880 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ETF'nin onaylanmasına rağmen fiyatın yatay hareketini korumasının, piyasanın olayı önceden satın almasından kaynaklandığı belirtiliyor. BTC fiyatı, dolar karşısında son bir ayda yüzde 11, son bir yılda ise yüzde 144 değer kazandı.