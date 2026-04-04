Almanya'dan kısa süreliğine Türkiye'ye tatile gelen 75 yaşındaki emekli kadın, tatil dönüşünde gelen 16 bin euroluk (yaklaşık 822 bin TL) cep telefonu faturasıyla şaşkına döndü.

2025 sonbaharında 75 yaşındaki emekli Christine Büttner ve kız kardeşi, Rodos'a organize edilmiş bir geziye katıldı. Program, Efes gibi tarihi yerleri de içeren üç günlük bir Türkiye gezisini de içeriyordu. Yaşlı kadının eşi Hermann (90) geziye gitmedi ve evde kaldı. Büttner, kocasının iyi olmayabileceğini hissetti ve Türkiye'deyken her gün cep telefonu ile onu aradı.

Büttner, Türkiye’de yaptığı kısa süreli tatilin dönüşünde 16 bin euroluk (yaklaşık 822 bin TL) cep telefonu faturasıyla karşılaştı. Fatura ile şaşkına dönen kadın, tatil boyunca telefonunu sınırlı kullandığını ve Almanya’daki eşini yalnızca dört kez aradığını belirtti.

Üç günde yapılan dört telefon görüşmesinin toplam maliyetinin ise sadece 37,86 euro olduğu ortaya çıktı.

Tüm bunlar yaşanırken 90 yaşındaki eşi, beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. 48 yıllık evliliğin ardından yalnız kalan ve fatura şoku yaşayan yaşlı kadın şunları söyledi:

"Bu benim imkanlarımın ötesindeydi. Tamamen yıkıldım. Sadece 943 euro emekli maaşı alıyorum."

DEV FATURANIN SEBEBİ 'MOBİL VERİ'

BILD'in haberine göre; faturanın asıl nedeni, kadının telefonunda mobil veri bağlantısının açık kalmasıydı. Bild gazetesinin haberine göre, Arka planda çalışan uygulamalar sürekli internet tüketti ve kısa sürede faturanın astronomik bir seviyeye ulaşmasına yol açtı.

Uzmanlar, Türkiye’nin Avrupa Birliği roaming sistemine dahil olmamasının bu tür yüksek faturaların temel sebebi olduğunu belirtti. AB ülkelerinde “evindeki gibi kullan” uygulamasıyla ek ücret ödenmezken, AB dışındaki ülkelerde mobil veri kullanımının maliyeti çok daha yüksek oluyor.

MESAJLAR KARIŞIKLIĞA NEDEN OLDU

Telefon operatörünün gönderdiği uyarı mesajları da karışıklığa neden oldu. Kadın, mesajları yalnızca telefon görüşmelerinin kesilmemesi için onayladığını düşünürken, verilen onay mobil veri kullanımının da devam etmesine yol açtı.

FATURANIN TUTARI DÜŞÜRÜLDÜ

Kamuoyunda yankı uyandıran olayın ardından operatör faturayı tamamen iptal etmedi, ancak “iyi niyet” kapsamında borcu 1.690 euroya düşürdü. Kadın, aylık 943 euro emekli maaşı aldığını belirterek, bu tutarın dahi büyük bir yük olduğunu ifade etti.

