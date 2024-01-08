81. Altın Küre Ödülleri'ne 'Oppenheimer' damgası! Christopher Nolan ve Cillian Murphy kazandı
Bu yıl 81'inci kez dağıtılan Altın Küre Ödülleri, Kaliforniya'da düzenlenen törenle sahiplerini buluyor. En iyi yönetmen Oppenheimer ile Christopher Nolan olurken, en iyi erkek oyuncu ödülü de yine Oppenheimer ile Cillian Murphy'e gitti.
Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen, televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri sahiplerini buluyor.
Geçtiğimiz yıl yaşanan senarist ve oyuncular grevi nedeniyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödül Töreni, Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşiyor ve yılın en iyileri ödüllerine kavuşuyor. İşte kazananlar...
SİNEMA ÖDÜLLERİ
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer
En İyi Film (Drama)
En İyi Film (Komedi/Müzikal)
En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Cillian Murphy - Oppenheimer
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Emma Stone - Poor Things
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal)
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
En İyi Senaryo: Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall
En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer
En İyi Şarkı: “What Was I Made For?” Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - Barbie
En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall
En İyi Animasyon Film: The Boy and the Heron
TELEVİZYON ÖDÜLLERİ
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Steven Yeun - Beef
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Ali Wong - Beef
En İyi Dizi (Drama)
En İyi Komedi Dizisi: The Bear
En İyi Mini Dizi: Beef
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin - Succession
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook - Succession
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear is the Best
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Komedi): Matthew Macfadyen - Succession
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Komedi): Elizabeth Debicki - The Crown
En İyi Stand-Up Komedyeni: Ricky Gervais
Carol Burnett Ödülü
Kaynak: Türkiye Gazetesi