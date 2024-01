81. Altın Küre Ödülleri'ne 'Oppenheimer' damgası! Christopher Nolan ve Cillian Murphy kazandı

8 Ocak 2024 05:58 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 06:34

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen, televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri sahiplerini buluyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan senarist ve oyuncular grevi nedeniyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödül Töreni, Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşiyor ve yılın en iyileri ödüllerine kavuşuyor. İşte kazananlar...

SİNEMA ÖDÜLLERİ

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

En İyi Film (Drama)

En İyi Film (Komedi/Müzikal)

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Cillian Murphy - Oppenheimer

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Emma Stone - Poor Things

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Senaryo: Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall

En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer

En İyi Şarkı: “What Was I Made For?” Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - Barbie

En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall

En İyi Animasyon Film: The Boy and the Heron

TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Steven Yeun - Beef

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Ali Wong - Beef

En İyi Dizi (Drama)

En İyi Komedi Dizisi: The Bear

En İyi Mini Dizi: Beef

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin - Succession

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook - Succession

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear is the Best

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Komedi): Matthew Macfadyen - Succession

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Komedi): Elizabeth Debicki - The Crown

En İyi Stand-Up Komedyeni: Ricky Gervais

Carol Burnett Ödülü