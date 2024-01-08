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    81. Altın Küre Ödülleri'ne 'Oppenheimer' damgası! Christopher Nolan ve Cillian Murphy kazandı

    Bu yıl 81'inci kez dağıtılan Altın Küre Ödülleri, Kaliforniya'da düzenlenen törenle sahiplerini buluyor. En iyi yönetmen Oppenheimer ile Christopher Nolan olurken, en iyi erkek oyuncu ödülü de yine Oppenheimer ile Cillian Murphy'e gitti.

    81. Altın Küre Ödülleri&#039;ne &#039;Oppenheimer&#039; damgası! Christopher Nolan ve Cillian Murphy kazandı
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen, televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri sahiplerini buluyor.

    Geçtiğimiz yıl yaşanan senarist ve oyuncular grevi nedeniyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödül Töreni, Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşiyor ve yılın en iyileri ödüllerine kavuşuyor. İşte kazananlar...

    SİNEMA ÖDÜLLERİ

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers
    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer
    En İyi Film (Drama)
    En İyi Film (Komedi/Müzikal)
    En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer
    En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Cillian Murphy - Oppenheimer
    En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Emma Stone - Poor Things
    En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal)
    En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal)
    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
    En İyi Senaryo: Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall
    En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer
    En İyi Şarkı: “What Was I Made For?” Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - Barbie
    En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall
    En İyi Animasyon Film: The Boy and the Heron

    TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

    En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Steven Yeun - Beef
    En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Ali Wong - Beef
    En İyi Dizi (Drama)
    En İyi Komedi Dizisi: The Bear
    En İyi Mini Dizi: Beef
    En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin - Succession
    En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook - Succession
    En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear
    En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear is the Best 
    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Komedi): Matthew Macfadyen - Succession
    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Komedi): Elizabeth Debicki - The Crown
    En İyi Stand-Up Komedyeni: Ricky Gervais
    Carol Burnett Ödülü

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Altın KüreOppenheimer
    Haberler > Kültür - Sanat > 81. Altın Küre Ödülleri'ne 'Oppenheimer' damgası! Christopher Nolan ve Cillian Murphy kazandı
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