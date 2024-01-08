8 Ocak 2024 05:52 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 06:00

Masterchef 7 Ocak kim kazandı, sorusunun cevabı araştırılan başlıklardan biri oldu. Çeyrek final, yarı final ve finalin ardından kazanan isim belli oldu. İşte, Masterchef 7 Ocak kim kazandı? Masterchef Türkiye All Star'da Tahsin mi, Esra mı birinci oldu? Şampiyonluk ödülü nedir? sorularının cevabı..

7 OCAK MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Türk mutfağı ve uluslararası mutfaktan iki yemek yaplan MasterChef All Star'ın final bölümünde Masterchef Türkiye2023 şampiyonu Esra Tokelli oldu. İlk karşılaşmada puanlar belli olmuştu... Buna göre Esra birinci oyun sonunda 22.5, Tahsin ise 21 puan aldı.

MASTERCHEF BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NEDİR?

İlk iki etabın ardından canlı yayına geçildi ve canlı yayında puanlar belli olmadan önce şampiyonun kazanacağı ödülü Somer şef duyurdu. Yarışmayı kazanan otomobil ödülünün sahibi olacak. Bu ödülün MG4 olduğu da belirtildi.