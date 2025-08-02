7. sezon öncesi yapımcı düğmeye bastı… Nebahat Çehre’ye Yükseliş Orhan’dan sürpriz teklif!

Türk sinema ve dizi dünyasının usta ismi Nebahat Çehre, bugüne kadar oynadığı ikonik karakterlerle hafızalara kazındı. Rol aldığı Aşk-ı Memnu’daki Firdevs karakteriyle büyük alkış toplayan son olarak 2018’de “Yuvamdaki Düşman” dizisinde izleyici karşısına çıkan Çehre, setlere dönmeye sıcak bakıyor. Ancak ünlü isim kendini tekrar eden rolleri kabul etmeyeceğini her fırsatta belirtiyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın ulaştığı ve kulislerde dolaşan bilgilere göre, yeni sezonda yüzünü yenileyerek izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan “Kuruluş Osman” dizisinin yapımcısı Bozdağ Film, deneyimli oyuncuya 7. sezon için teklif götürdü.

7. SEZON İÇİN NEBAHAT ÇEHRE HAMLESİ

Usta oyuncuya, daha önce Yıldız Çağrı Atiksoy’un oynadığı Malhun Hatun karakterinin ilerleyen yaşlarını oynaması için teklif götürüldüğü öğrenildi.

CİHAN ÜNAL İLE PARTNER OLACAKLAR

Anlaşma sağlanması durumunda, Nebahat Çehre ve Cihan Ünal dizide karı koca olarak izleyici karşısına çıkacak. Çiftin oğulları Orhan rolünü ise Mert Yazıcıoğlu üstlenecek.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! ‘YÜKSELİŞ ORHAN’ ADIYLA GELİYOR

Kuruluş Osman’da yeni bir dönem başlayacak. Bölüm başı ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Burak Özçivit diziden ayrılmıştı. 7. sezona “Yükseliş Orhan” adıyla devam edecek olan yapım, hikayesini de baştan sona yeniliyor. Artık odak noktası Osman Bey değil, onun mirasını devralan oğlu Orhan Bey olacak.