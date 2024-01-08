Christopher Nolan, 'Oppenheimer' filmiyle ilk Altın Küre'sini kazandı

8 Ocak 2024 06:31 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 06:32

Senarist ve oyuncuların geçen sene grevde olması nedeniyle Ocak 2024'e ertelenen 81. Altın Küre Ödül Töreni Kaliforniya'da düzenlendi. Törene 'Oppenheimer' filmi damga vururken, yönetmen Christopher Nolan, 'En İyi Yönetmen' ödülünün sahibi oldu.

Atom bombasının mucidi J. Robert Oppenheimer'ı konu alan ve gişe rekorları kıran 'Oppenheimer', bu yılın Altın Küre'sinde en çok aday gösterilen filmlerden biri oldu ve sekiz adaylık aldı.

İLK ZAFERİNİ ELDE ETTİ

Filmin yönetmeni Christopher Nolan, 'En İyi Yönetmen' ödülünün sahibi olarak altıncı adaylığındaki ilk Altın Küre zaferini elde etti.

Nolan uzun zamandır Hollywood'un en başarılı film yapımcılarından biri olarak gösterilmesine rağmen, ikisi En İyi Film ve biri En İyi Yönetmen olmak üzere beş kere adar gösterilmiş ancak bugüne kadar kazanamamıştı.

CHRISTOPHER NOLAN KİMDİR?

30 Temmuz 1970 Londra doğumlu Christopher Nolan orta öğrenimini Hertfordshire, İngiltere’de tamamladıktan sonra Lisans eğitimini University College London’da İngiliz Edebiyatı bölümünde gördü. Üniversite yıllarında birçok kısa film çekme imkanı buldu.

Londra’daki evine hırsız girdikten sonra bu konu üzerine düşüncelerini yoğunlaştırdığı ve işsiz bir yazarın insanların evine girip yaşamlarının ayrıntılarını öğrendiği Following isimli ilk filmini çekti. Ardı ardına birçok film yazan ve yöneten Christopher Nolan’ın adeta kült olan filmi Memento, senaryo ve kurgu dallarında Oscar'a ve senaryo dalında da Altın Küre'ye aday gösterildi.

Yönetmenin Incepton filmi de en iyi film ve senaryo dallarında Oscar'a aday gösterilmiştir. Batman’i sinemaya en iyi uyarlayan yönetmen olarak anılan Nolan film prodüktörü Emma Thomas ile evlidir ve çiftin üç çocuğu vardır.