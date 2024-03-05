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9 ülkeden 25 ressam Edirne için harekete geçti! Adım adım resimliyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balkan ülkelerinden 25 ressam, şehrin güzelliklerini resmediyor. Edirne Valiliğinin organizasyonuyla başlatılan projeyle adım adım şehri geziyorlar. Ressamların eserleri 7 Mart'ta Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde "Balkan Ressamlarının Fırçalarından Edirne" sergisiyle beğeniye sunulacak.

Vali Yunus Sezer'in yürütme kurulu başkanlığında Balkan ülkeleriyle yapılan işbirliklerinin daha faal, verimli ve tek elden yürütülmesi için Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu kuruldu.

Platform, Trakya Üniversitesi işbirliğinde 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu düzenleyecek. 7-8 Mart'ta gerçekleştirilecek sempozyumda Balkanlar'ın kültürel ve estetik yönleri ele alınacak.

Organizasyon kapsamında Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan 25 ressam da şehre davet edildi.

9 ülkeden 25 ressam Edirne için harekete geçti! Adım adım resimliyorlar - 1. Resim

Şehri resmeden ressamların eserleri, sempozyum kapsamında 7 Mart'ta Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde "Balkan Ressamlarının Fırçalarından Edirne" adlı sergide beğeniye sunulacak.

RESSAMLAR TARİHİ VE TURİSTİK ALANLARDA

Ressamlar Selimiye Meydanı, Meriç Köprüsü, Karaağaç Mahallesi ve Devecihan Kültür Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hatipler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ressamların Vali Sezer'in misafiri olarak 10 gündür Edirne'de olduğunu söyledi.

9 ülkeden 25 ressam Edirne için harekete geçti! Adım adım resimliyorlar - 2. Resim

Sanatçıların çalışmalarını stüdyo olarak hazırlanan Devecihan Kültür Merkezi ve şehrin tarihi, turistik alanlarına sürdürdüğünü belirten Hatipler, "Balkan coğrafyasının hemen hemen her köşesinden gelen ressamlarımız Edirne'de.

Onların gözüyle, fırçasıyla oluşturduğu eserlerde kentimizi göreceğiz. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün ve akademisyen ressamlarımızı da bu çalışmaya dahil ettik." dedi.

Hatipler, sempozyuma Balkan ülkelerinden katılacak akademisyenlerin ise Balkanları edebiyattan tarihe, musikiden mimariye, ekonomiden kültüre, sanattan spora birçok yönüyle ele alacağını kaydetti.

9 ülkeden 25 ressam Edirne için harekete geçti! Adım adım resimliyorlar - 3. Resim

ORGANİZASYON KONSERLE SONA ERECEK

Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk de platformun kısa süre önce çalışmalarına başladığını, bu çalışmalardan ilkinin Balkanların anahtarı Edirne'de gerçekleşecek 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu olduğunu vurguladı.

Resim sergisi için ressamların çalışmalarının devam ettiğini anlatan Soytürk, "Etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu tarafından 7 Mart'ta Altay'dan Tuna'ya konseriyle bu sempozyum taçlandırılacak." dedi.

9 ülkeden 25 ressam Edirne için harekete geçti! Adım adım resimliyorlar - 4. Resim

"EDİRNE BALKANLARIN BAŞKENTİDİR"

Kosova'nın Prizren şehrinden gelen ressam Ethem Baymak ise Edirne'yi çok sevdiğini ve bu şehirde resim yapmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Edirne'nin ressamlara ilham veren bir şehir olduğunu dile getiren Baymak, şunları kaydetti:

"Edirne Balkanlar'ın başkentidir. Bir derdim varsa Edirne'ye giderim, bir zevkim varsa Edirne oyun havasını oynamak bizim için bir güzelliktir.

Tek kelimeyle Rumeli insanı, Balkanlar'da yaşayan Müslümanlar, Türkler Edirne'yi hem samimi bulmaktadır hem de başkent olarak kabul etmektedirler.

Ne İstanbul ne Ankara ama 'Edirne' deyince içimizde bir kıpırtı mevcuttur. Edirne her yeri tarihi eserlerle dolu, köprüsüyle, camisiyle, kervansarayıyla Rumeli insanının böbürleneceği bir ilham kaynağıdır, bundan beslenerek güzel eserler ortaya koyacağız."

9 ülkeden 25 ressam Edirne için harekete geçti! Adım adım resimliyorlar - 5. Resim

Bulgaristan'ın Mestanlı şehrinden Kamber Osman Kamber ise platformun Balkan ülkeleri arasındaki kardeşliği artıracağını ve Balkan ressamlar olarak bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Bulgaristan'ın Süzebolu bölgesinden Anjeline Nedin de Edirne'de ressamlara konu olacak birçok eserin ve mekanın yer aldığını dile getirdi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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