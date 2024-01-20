Afet İnan’ın kızı: “İstikbal göklerdedir sözü Atatürk’e ait değil”

20 Ocak 2024 15:55 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 16:14

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı. SpaceX'in Dragon mekiğiyle yolculuğu devam ederken dünyaya Türkçe seslenen Gezeravcı'nın ilk sözü "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" oldu.

Gezeravcı'nın sözlerinin ardından sosyal medyada tartışmalar yaşandı. Yapılan tartışmalara Arı İnan'ın vaktiyle Haberturk'te yapmış konuşma son noktayı koydu.

BURSA NUTKU UYDURMA

Alper Gezeravcı'nın bu sözü yakın tarihe dair bir meseleyi tekrar gündeme getirmiş oldu. O da Atatürk'e ait olan ve olmayan sözler meselesi. Pek çok araştırmacı yazar M. Kemal Paşa'nın ağzından sözler uydurulduğunu, bu sözlerin meşhur kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılıp paylaşıldığını ifade etti.

Nitekim Türk Tarih Kurumu'nda (TTK) da bu konu hakkında bir çalışmalar yapılıyordu. M. Kemal Paşa'nın manevi kızlarından tarihçi Afet İnan'ın kızı Arı İnan da TTK'daki bu çalışmaların içindeydi. 1942 yılında doğan Arı İnan 1969 - 1984 yıllarında TTK Atatürk ve Türk Devrimini Araştırma Merkezi’nin genel sekreteri olarak görev yapıyordu.

Görevi sırasında karşılaştığı yaptığı çalışmaları ve problemleri Haberturk'te paylaşan İnan yakın tarihe dair doğru bilinen pek çok yanlışı da dile getiriyordu.

İnan, "Tarih Kurumu'nun ciddi zamanlarında Atatürk'ün sözleri ile ilgili bilirkişi olurdu. Bu da bizim merkez olurdu. Bize çeşitli müracaatlar olurdu. İşte bunu Atatürk söylemiş mi, ne zaman söylemiş… O arada tabii Nutku kaç defa okuduğumu bilmiyorum Söylev Demeçler’i kaç defa okuduğumu bilmiyorum. Kimisi doğru kimisi yanlış mesela… Bursa'dan bir şey yolladılar; ‘bu Bursa nutkudur’ diye. O zaman çok bunların üstünde durduğum için tabii hemen biliyordum. Aa bir tanesi İzmir İktisat Kongresinde konuştuğundan bir paragraf, bir tanesi bilmem nereden. Birisi bunları toplamış olmuş Bursa Nutku…" diyerek Bursa nutku diye paylaşılan metnin uydurulduğunu ifade etti.

"SABİHA GÖKÇEN'E SORDUM"

Programda M.Kemal'in ağzından uydurulmuş sözleri misallendiren İnan, atfedilen "İstikbal göklerdedir" sözünü Sabiha Gökçen'e sorduğunu, ama onun da hiç duymadığını naklediyor.

İnan "Deniyor yok mesela “İstikbal göklerdedir”. Bulamadım. Hiçbir kaynakta yok. Sabiha Gökçen'e sordum. O da dedi ki ya ‘Türk kuşunun açılışında acaba söylemiş miydi böyle bir laf falan’ dedi. Yok hiçbir yerde öyle bir laf yok." diyerek başka misaller de veriyor. "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz." sözünün de uydurulduğunu ifade ediyor.