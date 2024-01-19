Türk astronot Alper Gezeravcı'dan ilk mesaj: İstikbal göklerdedir
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu resmen başladı. Gezeravcı'yı SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatıldı. Yörüngede yolculuğu devam eden Alper Gezeravcı'dan ilk mesaj geldi. Uzay'dan dünyaya Türkçe sözlerle seslenen Gezeravcı'nın ilk sözü 'İstikbal göklerdedir' oldu.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 misyonu uzay yolculuğuna başladı. Türkiye, ABD-İspanya, İtalya ve İsveç'ten 4 astronottan oluşan Ax-3 görevi, SpaceX'e ait uzay aracıyla Türkiye saati ile 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
GEZERAVCI'DAN İLK MESAJ
SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru 36 saat sürecek yolculuğuna başlayan Dragon kapsülünde bulunan Ax-3 ekibinin ilk duygu ve düşüncelerini de X hesabından canlı olarak yayınladı.
'İSTİKBAL GÖKLERDEDİR!'
Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" oldu.
Gezeravcı, geri sayımdan itibaren şu ana kadar yaşadıklarının harika duygular olduğunu belirtti.
İLK AŞAMA LZ-1'E İNİŞ
Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e (LZ-1) iniş yapacağı belirtildi.
30'DAN FAZLA BİLİMSEL DENEY GERÇEKLEŞTİRECEKLER
SpaceX'ten yapılan açıklamada, Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu mürettebatın uzayda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştireceği kaydedildi.
14 GÜN UZAYDA KALACAKLAR
Gezeravcı’nın “Görev Uzmanı” olarak yer aldığı 4 kişilik ekipte bulunan diğer isimler, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt oldu. Ekibin uzaydaki görev süresi 14 gün sürecek.Ç
Kaynak: Türkiye Gazetesi