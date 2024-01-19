Türk astronot Alper Gezeravcı'dan ilk mesaj: İstikbal göklerdedir

19 Ocak 2024 02:42 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 03:12

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 misyonu uzay yolculuğuna başladı. Türkiye, ABD-İspanya, İtalya ve İsveç'ten 4 astronottan oluşan Ax-3 görevi, SpaceX'e ait uzay aracıyla Türkiye saati ile 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

GEZERAVCI'DAN İLK MESAJ

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru 36 saat sürecek yolculuğuna başlayan Dragon kapsülünde bulunan Ax-3 ekibinin ilk duygu ve düşüncelerini de X hesabından canlı olarak yayınladı.

'İSTİKBAL GÖKLERDEDİR!'

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" oldu.

Gezeravcı, geri sayımdan itibaren şu ana kadar yaşadıklarının harika duygular olduğunu belirtti.

İLK AŞAMA LZ-1'E İNİŞ

Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e (LZ-1) iniş yapacağı belirtildi.

30'DAN FAZLA BİLİMSEL DENEY GERÇEKLEŞTİRECEKLER

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu mürettebatın uzayda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştireceği kaydedildi.

14 GÜN UZAYDA KALACAKLAR

Gezeravcı’nın “Görev Uzmanı” olarak yer aldığı 4 kişilik ekipte bulunan diğer isimler, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt oldu. Ekibin uzaydaki görev süresi 14 gün sürecek.Ç