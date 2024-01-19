Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Türk astronot Alper Gezeravcı'dan ilk mesaj: İstikbal göklerdedir

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu resmen başladı. Gezeravcı'yı SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatıldı. Yörüngede yolculuğu devam eden Alper Gezeravcı'dan ilk mesaj geldi. Uzay'dan dünyaya Türkçe sözlerle seslenen Gezeravcı'nın ilk sözü 'İstikbal göklerdedir' oldu.

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 misyonu uzay yolculuğuna başladı. Türkiye, ABD-İspanya, İtalya ve İsveç'ten 4 astronottan oluşan Ax-3 görevi, SpaceX'e ait uzay aracıyla Türkiye saati ile 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

    GEZERAVCI'DAN İLK MESAJ

    SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru 36 saat sürecek yolculuğuna başlayan Dragon kapsülünde bulunan Ax-3 ekibinin ilk duygu ve düşüncelerini de X hesabından canlı olarak yayınladı.

    'İSTİKBAL GÖKLERDEDİR!'

    Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" oldu.

    Gezeravcı, geri sayımdan itibaren şu ana kadar yaşadıklarının harika duygular olduğunu belirtti.

    Türk astronot Alper Gezeravcı'dan ilk mesaj: İstikbal göklerdedir

    İLK AŞAMA LZ-1'E İNİŞ

    Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e (LZ-1) iniş yapacağı belirtildi.

    30'DAN FAZLA BİLİMSEL DENEY GERÇEKLEŞTİRECEKLER

    SpaceX'ten yapılan açıklamada, Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu mürettebatın uzayda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştireceği kaydedildi.

    Türk astronot Alper Gezeravcı'dan ilk mesaj: İstikbal göklerdedir

    14 GÜN UZAYDA KALACAKLAR

    Gezeravcı’nın “Görev Uzmanı” olarak yer aldığı 4 kişilik ekipte bulunan diğer isimler, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt oldu. Ekibin uzaydaki görev süresi 14 gün sürecek.Ç

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UzayAlper GezeravcıAstronot
    Haberler > Teknoloji > Türk astronot Alper Gezeravcı'dan ilk mesaj: İstikbal göklerdedir
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bakan Kacır'dan heyecanlandıran açıklama: Bir uçuş daha olacak - Teknoloji"Bir uçuş daha olacak"SpaceX yayınladı: İşte Türkiye'nin ayaklarını yerden kesecek roket - Teknolojiİşte Türkiye'nin ayaklarını yerden kesecek roketWhatsApp Kanallar'a bir seçenek daha eklendi - TeknolojiWhatsApp Kanallar'a bir seçenek daha eklendiBu gurur Türkiye'nin! Alper Gezeravcı uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçti - TeknolojiYıldızlar arasında Türk imzasıChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka enerjisi için uyardı - TeknolojiChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka enerjisi için uyardıJaponya insansız uzay aracıyla Ay'a inecek - TeknolojiJaponya insansız uzay aracıyla Ay'a inecekAy kabuğundaki su kayboldu - TeknolojiAy kabuğundaki su kaybolduNükleer füzyon tetikleyici lazer uzay çöplerini tek tek vuracak - TeknolojiNükleer füzyon tetikleyici lazer uzay çöplerini tek tek vuracakApple, yasaklanan Watch modellerinin satışına yeniden başladı... Tek bir eksikle - TeknolojiApple, yasaklanan Watch modellerinin satışına yeniden başladı... Tek bir eksikleBakan Kacır tarihi hamleyi duyurdu: Yerli ve milli uzay limanı kuracağız - TeknolojiYerli ve milli uzay limanı kuracağız
    Sonraki Haber Yükleniyor...