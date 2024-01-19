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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'uzay yolculuğu' mesajı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı dakikalar sonra feza ile buluşacak ve tarihi bir ilke imza atacak. Türkiye'nin nefesini tuttuğu fırlatma için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz" dedi.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu ile ilgili bir videomesaj yayımladı.

    Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

    Aziz milletim hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz.

    "ÇOK DEĞERLİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ"

    Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gözlerindeki parıltıyla, ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'uzay yolculuğu' mesajı

    Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerimize jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından bugün Uluslararası Uzay İstasyonuna yolculuğa çıkıyor. 2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programı'mızdaki hedeflerimizden birini daha gerçeğe dönüştürüyoruz.

    "BİLİM İNSANLARIMIZ HAZIRLIKLARINI YAPTI"

    Uluslararası uzay istasyonunda 14 gün boyunca sürecek Türk Uzay Bilimi Misyonu kapsamında bilim insanlarımızın hazırlıklarını yaptığı 13 deney gerçekleştirilecek.

    Astronomi, tıp, genetik, malzeme bilimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Kalın sağlıcakla."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Uzay YolculuğuErdoğanAlper Gezeravcı
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'uzay yolculuğu' mesajı
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