SpaceX yayınladı: İşte Türkiye'nin ayaklarını yerden kesecek roket

18 Ocak 2024 22:04 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 22:11

Türkiye nefesini tuttu, saatler sonra ilk Türk astronot uzaya gönderilecek. Amerikan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle Dragon kapsülünün içinde gönderilecek olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 uluslararası astronot için heyecanlı bekleyiş sürüyor. SpaceX, sosyal medya hesabından Ax-3 mürettebatını uzaya gönderecek roketin videosunu yayınladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır ise, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak "Haydi Türkiye, bu gece 00:49’da herkes ekran başına!" dedi.

Mehmet Fatih Kacır, bir başka paylaşımında ise Alper Gezeravcı ile yaptıkları görüntülü konuşmayı yayınladı. Kacır, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu’nu gerçekleştirecek Astronot Alper Gezeravcı milletimize 'Allahaısmarladık' diyerek selamlarını iletti. O’nunla gurur duyuyoruz. Türk Milleti nefesini tuttu, tarihi anı bekliyor."

ALPER GEZERAVCI AİLESİYLE VEDALAŞTI

SpaceX roketi ile uzaya gönderilecek olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki uluslararası ekip aileleri ile vedalaştı, uzay aracına binmek üzere yola çıktı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yer alacağı Axiom-3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan geceye ertelendiğini açıklamıştı. Fırlatmanın bu gece TSİ 00.49’da NASA'ya ait ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılması planlanıyor.