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    SpaceX yayınladı: İşte Türkiye'nin ayaklarını yerden kesecek roket

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için geri sayım başladı... SpaceX, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 misyon ekibini uzaya taşıyacak Falcon 9 roketinin video görüntüsünü yayınladı. İşte SpaceX'in yayınladığı video...

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye nefesini tuttu, saatler sonra ilk Türk astronot uzaya gönderilecek. Amerikan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle Dragon kapsülünün içinde gönderilecek olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 uluslararası astronot için heyecanlı bekleyiş sürüyor. SpaceX, sosyal medya hesabından Ax-3 mürettebatını uzaya gönderecek roketin videosunu yayınladı. 

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır ise, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak "Haydi Türkiye, bu gece 00:49’da herkes ekran başına!" dedi.

    Mehmet Fatih Kacır, bir başka paylaşımında ise Alper Gezeravcı ile yaptıkları görüntülü konuşmayı yayınladı. Kacır, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu’nu gerçekleştirecek Astronot Alper Gezeravcı milletimize 'Allahaısmarladık' diyerek selamlarını iletti. O’nunla gurur duyuyoruz. Türk Milleti nefesini tuttu, tarihi anı bekliyor."

    ALPER GEZERAVCI AİLESİYLE VEDALAŞTI 

    SpaceX roketi ile uzaya gönderilecek olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki uluslararası ekip aileleri ile vedalaştı, uzay aracına binmek üzere yola çıktı. 

    SpaceX yayınladı: İşte Türkiye'nin ayaklarını yerden kesecek roket

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yer alacağı Axiom-3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan geceye ertelendiğini açıklamıştı. Fırlatmanın bu gece TSİ 00.49’da NASA'ya ait ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılması planlanıyor.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SpacexUzayAlper Gezeravcı
    Haberler > Teknoloji > SpaceX yayınladı: İşte Türkiye'nin ayaklarını yerden kesecek roket
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