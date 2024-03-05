Afrika'nın en büyük camisi açıldı! Cezayir Ulu Camii dünyada da 3. sırada

Cezayir'de Müslümanların mübarek Ramazan ayı boyunca ibadetlerini rahatça ve kitleler halinde yapmaları için devasa bir cami yapıldı. Açılışa hazırlanan cami için törenler düzenlendi. Afrika'nın en büyük, dünyanın da de 3. büyük camisi olan bina, Cezayir'in sembollerinden olacak.

Cezayir, yıllarca süren siyasi karışıklığın ardından maliyetlerin üstesinden gelerek, Afrika'nın Akdeniz kıyısındaki en büyük camisinin açılışını yaptı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhammed Sallabi, Pazar günkü açılışın Müslümanlara "iyiliğe ve ılımlılığa doğru rehberlik edeceğini" söyledi.

Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun caminin açılışını yaparak caminin açılışını büyük bir ihtişam ve şartlarla yapma sözünü yerine getirdi.

Cami yaklaşık beş yıldır uluslararası turistlere ve Cezayir'e gelen resmi ziyaretçilere açıktı. Ancak bir tören ertelendi.

Caminin başlayacak olan Ramazan ayı boyunca gece ibadetlerine de ev sahipliği yapacak şekilde, resmi olarak halka açılacak.

120 BİN KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILABİLİYOR

2010'lu yıllarda Çinli bir inşaat firması tarafından inşa edilen Cezayir Ulu Camii, 265 metre uzunluğuyla dünyanın en yüksek minaresine sahip. Projenin resmi maliyeti 898 milyon dolar.

Dünyanın üçüncü büyük camisi olan binada 120.000 kişi aynı anda namaz kılabiliyor.

Cami modernist tasarımla inşa edildi fakat içinde Cezayir geleneğini ve kültürünü aksettirmek için Arap ve Kuzey Afrika süslerine de yer verildi.

Ayrıca bir helikopter iniş alanı ve 1 milyona kadar kitabı barındırabilen büyük bir kütüphaneyi de ihtiva ediyor.

FAS'A NİSPET YAPMAK İSTEDİ AMA NASİP OLMADI

Yedi yıldır inşaat halinde olan bina, deprem mütehassıslarının sismik açıdan riskli olduğu konusunda uyardığı, yer seçimi de dahil olmak üzere gecikmeler ve tartışmalarla da tanınıyor.

Camiyi Afrika'nın en büyüğü olacak şekilde tasarlayan eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın bir projesiydi. Kendi mirası olmasını istedi ve Fas'ın Kazablanka'daki II. Hasan Camii'ne benzer şekilde "Abdülaziz Buteflika Camii" adını verecekti.

Adını Cezayir'in komşusu ve bölgesel rakibi olan eski Fas Kralı'ndan alan II. Hasan Cami, bir zamanlar Afrika'nın en büyüğü olarak biliniyordu.

Ancak 2019'da Cezayir'i kasıp kavuran ve 20 yıllık iktidardan sonra istifasına yol açan protestolar, Buteflika'nın planlarını gerçekleştirmesini, camiye kendi adını vermesini veya planlandığı gibi Şubat 2019'da açılışını yapmasını engelledi.