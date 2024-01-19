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    Anadolunun ilk astronomi merkezlerinden Yağıbasan Medresesinde Alper Gezeravcı seyredildi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın SpaceX'le seyahati, Tokat'ta Yağıbasan Medresesi'nde kurulan ekrandan takip edildi. 1150'li yıllarda Danişment Sultanı Nizameddin Yağıbasan tarafından yapılan medresede Anadolu'nun ilk "ilm-i felek" (astronomi) dersleri verildi.

    Anadolunun ilk astronomi merkezlerinden Yağıbasan Medresesinde Alper Gezeravcı seyredildi
    Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotun uzay yolculuğu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'da TSİ 00.49'da gerçekleştirildi. Heyecanlı bekleyişin ardından Gezeravcı ve 3 astronotun içerisinde bulunduğu Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımından sonra ardında alev kümesi bırakarak uzay yolculuğuna başladı.

    Roketin fırlatılma anlarını, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il protokolü ve vatandaşlar Anadolu'nun en eski üniversitelerinden birinde seyretti.

    12. yüzyılda Danişment Beyliği'nden Nizameddin Yağıbasan'ın yaptırdığı ilm-i felek -astronomi, gök bilimi- ve tıp eğitimleri verilen Yağıbasan Medresesi'nde canlı yayında takip etti.

    TARİHİ MEDRESENİN ÖZEL YAPISI

    Medrese, Anadolu'da kurulan pek çok medreseye emsal teşkil etmesi bakımından tarihi bir öneme sahip. Tokat şehir merkezinde bulunan bina, Çukur Medrese adıyla da biliniyor. 

    Anadolunun ilk astronomi merkezlerinden Yağıbasan Medresesinde Alper Gezeravcı seyredildi

    Türkiye'nin ilklerinden olan medrese binası ortasındaki yarısı açık kubbe etrafında ise dersliklerden oluşuyor. Klasik İslam medrese mimarisinin güzel bir numunesi olan medresedeki yarım kubbeden gök hareketlerini takip etmek mümkün. 

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UzayAlper GezeravcıTokatMedreseEtkinlik
    Haberler > Kültür - Sanat > Anadolunun ilk astronomi merkezlerinden Yağıbasan Medresesinde Alper Gezeravcı seyredildi
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