Anadolunun ilk astronomi merkezlerinden Yağıbasan Medresesinde Alper Gezeravcı seyredildi

19 Ocak 2024 09:27 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 11:26

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotun uzay yolculuğu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'da TSİ 00.49'da gerçekleştirildi. Heyecanlı bekleyişin ardından Gezeravcı ve 3 astronotun içerisinde bulunduğu Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımından sonra ardında alev kümesi bırakarak uzay yolculuğuna başladı.

Roketin fırlatılma anlarını, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il protokolü ve vatandaşlar Anadolu'nun en eski üniversitelerinden birinde seyretti.

12. yüzyılda Danişment Beyliği'nden Nizameddin Yağıbasan'ın yaptırdığı ilm-i felek -astronomi, gök bilimi- ve tıp eğitimleri verilen Yağıbasan Medresesi'nde canlı yayında takip etti.

TARİHİ MEDRESENİN ÖZEL YAPISI

Medrese, Anadolu'da kurulan pek çok medreseye emsal teşkil etmesi bakımından tarihi bir öneme sahip. Tokat şehir merkezinde bulunan bina, Çukur Medrese adıyla da biliniyor.

Türkiye'nin ilklerinden olan medrese binası ortasındaki yarısı açık kubbe etrafında ise dersliklerden oluşuyor. Klasik İslam medrese mimarisinin güzel bir numunesi olan medresedeki yarım kubbeden gök hareketlerini takip etmek mümkün.