Ankara'dan sonra şimdi de İstanbul! İsrailli şarkıcının bir konseri daha iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Mayıs 2025 09:33 - Güncelleme: 17 Mayıs 2025 09:34 - Güncelleme:

Yasmin Levy'nin vereceği bir konser daha iptal edildi. 15 Mayıs’ta Ankara’da vereceği konseri iptal edilen İsrailli şarkıcının İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği konseri de iptal edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Türkiye’de vereceği konserler sosyal medyada büyük tepki çekti. İSTANBUL KONSERİ İPTAL EDİLDİ Levy'nin İsrail ordusunu desteklediği gerekçesiyle birçok kullanıcı konserin iptal edilmesini istedi. Artan tepkilerin ardından Levy'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde bu akşam vereceği konser, Şişli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı salonda vereceği konser de iptal edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci