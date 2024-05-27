Antalya’da 2 bin yıllık yeni keşif! Bakan Ersoy paylaştı: Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait…
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Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda 2 bin yıllık yeni bir keşfe rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2 muhteşem eser” diyerek paylaştı.
Aspendos’ta 2013 yılında başlayan kazı çalışmalarında tarihin ilk eserleri ortaya çıkarılarak kültür ve turizme kazandırılıyor.
2 BİN YILLIK 2 HEYKEL
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geleceğe miras bırakmak için çalışıyoruz diyerek Antalya’da yapılan kazı çalışmaları neticesinde yeni keşif yapıldığını açıkladı. Bakan Ersoy, "Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki muhteşem heykel keşfedildi.
Zeus ve Aphrodite'nin 2 bin yıllık büyüleyici zarif tasvirleri İki Katlı Dükkanlar-Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.