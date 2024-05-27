Antalya’da 2 bin yıllık yeni keşif! Bakan Ersoy paylaştı: Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait…

Düzenleyen: Kübra Şenal 27 Mayıs 2024 11:44 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 11:48 - Güncelleme:

Aspendos, Antalya, Tarihi Eser, Haber

Kültür - Sanat Haberleri

Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda 2 bin yıllık yeni bir keşfe rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2 muhteşem eser” diyerek paylaştı.