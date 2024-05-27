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Antalya’da 2 bin yıllık yeni keşif! Bakan Ersoy paylaştı: Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait…

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Antalya’da 2 bin yıllık yeni keşif! Bakan Ersoy paylaştı: Roma İmparatorluk Dönemi&#039;ne ait…
Aspendos, Antalya, Tarihi Eser, Haber

Kültür - Sanat Haberleri

Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda 2 bin yıllık yeni bir keşfe rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2 muhteşem eser” diyerek paylaştı.

Aspendos’ta 2013 yılında başlayan kazı çalışmalarında tarihin ilk eserleri ortaya çıkarılarak kültür ve turizme kazandırılıyor.

Antalya’da 2 bin yıllık yeni keşif! Bakan Ersoy paylaştı: Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait… - 1. Resim

2 BİN YILLIK 2 HEYKEL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geleceğe miras bırakmak için çalışıyoruz diyerek Antalya’da yapılan kazı çalışmaları neticesinde yeni keşif yapıldığını açıkladı. Bakan Ersoy, "Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki muhteşem heykel keşfedildi.

Antalya’da 2 bin yıllık yeni keşif! Bakan Ersoy paylaştı: Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait… - 2. Resim

Zeus ve Aphrodite'nin 2 bin yıllık büyüleyici zarif tasvirleri İki Katlı Dükkanlar-Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya’da 2 bin yıllık yeni keşif! Bakan Ersoy paylaştı: Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait… - 3. Resim

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
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