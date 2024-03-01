Artık film yapmak istemiyorum! Usta Yönetmen Khemir "Çocuk kitabı yazmak daha zor" dedi

Tunuslu yönetmen Nacer Khemir, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün düzenlediği sohbette sinemaseverlerle buluştu. Sinemadan hiç para kazanmadığını ve hayatını idame ettirmek için tüm Avrupa'da 1001 Gece Masallarını içeren sohbetler düzenlediğini söyledi.

Fransa'dayken yabancı olduğu için kendi kültürünü daha çok sevmeye başladığı ve onu daha çok anlamaya çalıştığını söyleyen Khemir, “Güvercinin Kayıp Gerdanlığı” filminin gösteriminden sonra yapılan söyleşide seyircilerin sinemaya dair sorularına cevap verdi.

Kitap yazmaya başladığını kaydeden usta yönetmen “Bab’Aziz’den sonra film çekecek param kalmadı. Artık film yapmak istemiyorum açıkçası. Daha çok çocuklar için kitap yazmak istiyorum. En derinlerinde olanı sevmeyi öğrenebilmeleri için...

Emin olabilirsiniz ki, daha ucuz olmasına rağmen bunu yapmak film çekmekten çok daha zor. Niçin? Çünkü herkes para kazanmak istiyor. Ama artık hiç kimse Yunus Emre gibi kumları süpürmek istemiyor” dedi.