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    • Haberler > Kültür - Sanat > Endülüs'ün yönetmeni İstanbul'da! Tunuslu Yönetmen Nacer Khemir sinemaseverlerle buluşuyor

    Endülüs'ün yönetmeni İstanbul'da! Tunuslu Yönetmen Nacer Khemir sinemaseverlerle buluşuyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Endülüs&#039;ün yönetmeni İstanbul&#039;da! Tunuslu Yönetmen Nacer Khemir sinemaseverlerle buluşuyor
    Sinema, Tunus, Yönetmen, Konferans, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Güvercinin Kayıp Gerdanlığı filmiyle meşhur olan Khemir, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne misafir olacak. Programda film gösteriminin ardından yönetmenle sohbet gerçekleştirilecek.

    Tunuslu yönetmen Nacer Khemir, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne konuk olacak.

    Enstitünün konferans salonunda düzenlenecek etkinlik kapsamında 28 Şubat (yarın) saat 16.00'da Güvercin Gerdanlığı kitabından ilhamla çekilen ve Endülüs'ün masalsı bir mekan olarak kurgulandığı 1991 yapımı "Güvercin'in Kayıp Gerdanlığı" filmi gösterilecek.

    Film gösteriminin ardından saat 18.00'de "Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü" sahibi ünlü yönetmenle sohbet gerçekleştirilecek.

    Tunus'ta dünyaya gelen Nacer Khemir, gençlik yıllarından beri edebiyat, resim ve sinemayla ilgilenen ve bu alanlarda eserler verdi. Yönetmenin "Çöl Üçlemesi" adını verdiği "Çöl İşaretçileri", "Güvercinin Kayıp Gerdanlığı" ve "Bab'aziz" gibi pek çok filmi bulunuyor.

    ŞUUR VE HAYSİYET MESELESİ

    Bir röportajında Bab'aziz filmi için Nacer Khemir şunları söylüyor:

    "Ben küçüklüğümden itibaren kimsenin boyunduruğu altına girmemeyi öğrendim. Kimseyle tartışmak değil amacım ama ne hissediyor ve düşünüyorsam onu ifade etmek için çalışıyorum. Babamın yüzü o filmde İslam'ın ta kendisiydi ve onun kirletilmesine izin vermek istemiyorum. Mesleki bir mesele değil bu daha büyük bir şey. Bu bir şuur ve haysiyet meselesi." 

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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