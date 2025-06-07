Asırlar boyunca fethedilemeyen Türk kalesi! Anadolu'da ilk...

Sivas’ın Divriği ilçesinde yaklaşık 8 asır önce Mengücekoğulları beyliği tarafından inşa edilen Anadolu’nun ilk Türk kalesinin hiç fethedilemediği biliniyor. Dünyanın en korunaklı kalesi olmasıyla dikkat çeken yapı, halen ayakta duruyor.

Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Divriği kalesi, Anadolu’daki ilk Türk kalesi olma özelliğini taşıyor. Yapı, dünyanın en korunaklı kalesi olmasıyla da dikkat çekiyor. Tarih boyunca hiç fethedilemediği belirtilen kaleye günümüzde de girebilmek için sonradan kale surunda açılan bir oyuk kullanılıyor.

1100’lü yıllarda Mengücekoğulları beyliği döneminde inşa edildiği bilinen kalenin iç kale kısmı halen ayakta dururken dış kalenin sadece bir bölümü ayakta kalmayı başarabildi. Kale aslanlı burçlarıyla da sanat tarihçilerinin ilgisini çekiyor.

ANADOLU'DAKİ İLK TÜRK KALESİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk Ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Bilget Fataha, Divriği kalesinin Anadolu’nun fethinden sonra inşa edilen ilk kalelerden birisi olduğunu belirtti.

Fataha, sözlerine şöyle devam etti:

"Divriği kalesi Anadolu’nun fethinden sonra inşa edilen ilk kalelerden bir tanesi. Mengücekoğulları beyliği tarafından inşa ettirilmiştir. Kalenin düzensiz bir plan aşaması olduğunu bilmekteyiz. Kalede farklı şekillerde poligonal, kare, dairesel ve yarım daire şeklinde burçlar olduğu bilinmektedir. Burçlardan en önemlisi Aslanlı Burç olarak bilinen burçtur. Burç 10 metre üzerine, 8 metre yükseklikte yapılmıştır."

8 ASIRLIK SAVUNMA ÜSSÜ

Fataha, kalenin fiziksel özellikleriyle adeta bir savunma üssü olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: