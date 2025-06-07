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Asırlar boyunca fethedilemeyen Türk kalesi! Anadolu'da ilk...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Asırlar boyunca fethedilemeyen Türk kalesi! Anadolu&#039;da ilk...
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ın Divriği ilçesinde yaklaşık 8 asır önce Mengücekoğulları beyliği tarafından inşa edilen Anadolu’nun ilk Türk kalesinin hiç fethedilemediği biliniyor. Dünyanın en korunaklı kalesi olmasıyla dikkat çeken yapı, halen ayakta duruyor.

Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Divriği kalesi, Anadolu’daki ilk Türk kalesi olma özelliğini taşıyor. Yapı, dünyanın en korunaklı kalesi olmasıyla da dikkat çekiyor. Tarih boyunca hiç fethedilemediği belirtilen kaleye günümüzde de girebilmek için sonradan kale surunda açılan bir oyuk kullanılıyor.

Asırlar boyunca fethedilemeyen Türk kalesi! Anadolu'da ilk... - 1. Resim

1100’lü yıllarda Mengücekoğulları beyliği döneminde inşa edildiği bilinen kalenin iç kale kısmı halen ayakta dururken dış kalenin sadece bir bölümü ayakta kalmayı başarabildi. Kale aslanlı burçlarıyla da sanat tarihçilerinin ilgisini çekiyor.

ANADOLU'DAKİ İLK TÜRK KALESİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk Ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Bilget Fataha, Divriği kalesinin Anadolu’nun fethinden sonra inşa edilen ilk kalelerden birisi olduğunu belirtti.

Fataha, sözlerine şöyle devam etti:

"Divriği kalesi Anadolu’nun fethinden sonra inşa edilen ilk kalelerden bir tanesi. Mengücekoğulları beyliği tarafından inşa ettirilmiştir. Kalenin düzensiz bir plan aşaması olduğunu bilmekteyiz. Kalede farklı şekillerde poligonal, kare, dairesel ve yarım daire şeklinde burçlar olduğu bilinmektedir. Burçlardan en önemlisi Aslanlı Burç olarak bilinen burçtur. Burç 10 metre üzerine, 8 metre yükseklikte yapılmıştır."

Asırlar boyunca fethedilemeyen Türk kalesi! Anadolu'da ilk... - 2. Resim8 ASIRLIK SAVUNMA ÜSSÜ

Fataha, kalenin fiziksel özellikleriyle adeta bir savunma üssü olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Kalenin malzemesi bazalt, antrasit taşı ve yer yer kesme taşlardan oluşur. Kale Çaltı Nehri’ne bakan yamaçta duruyor. Divriği Kalesi, doğal coğrafi konumu itibarıyla güvenlik açısından son derece önemli bir kale olma özelliği taşıyor. Baktığımızda yüksekliği, konumu, her yönünün yamaçlarla çevrili olması kaleyi güvenlik anlamında savunma üssü haline getiriyor.

"İÇ VE DIŞ BÖLGEDE BİR TAKIM GEÇİTLER OLDUĞUNU BİLMEKTEYİZ"

Dönemin Mengücekoğulları için hem siyasi bir merkez hem de askeri bir üs olarak Divriği kalesinin önemi büyüktür. Kalenin rivayetlerinde Çaltı Nehri’ne inen bir geçit olduğu söylenmektedir. Yapılacak olan kazılardan sonra böyle bir geçidin çıkması muhtemeldir. Divriği kalesindeki mazgallar dışarı doğru küçük, içeri doğru genişleyen pencere biçimindedir. Okçular için bu yöntem çok iyi bir korunma sağlar. İç ve dış bölgede bir takım geçitler olduğunu bilmekteyiz. Bu geçitler savunma amaçlı oluşturulmuş olup, düşman askerlerini şaşırtmak amacıyla yapılmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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