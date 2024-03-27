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Haberler > Kültür - Sanat > Bu camiden Türkiye'de çok az var! Yapım tekniğiyle asırlara meydan okuyor

Bu camiden Türkiye'de çok az var! Yapım tekniğiyle asırlara meydan okuyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bu camiden Türkiye&#039;de çok az var! Yapım tekniğiyle asırlara meydan okuyor

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

8 asırlık Malum Seyit Cami, Türkiye'de beşik sırtı modeli ile yapılmış sayılı camiden biri olma özelliği taşıyor.

Malum Seyit Cami, benzersiz mimarisi ve tarihi dokusuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Dutluca köyünde bulunana Malum Seyit Cami'nin yapım şekli ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye'deki nadir beşik sırtı modeli camilerden biri olan bu yapı, çivi kullanılmadan ahşap çantı tekniği ile inşa edilmiş ve 8 asırdan fazla bir süredir ayakta duruyor.

Bu camiden Türkiye'de sadece 3 tane var - 1. Resim

Malum Seyit Cami dışındaki diğer iki camiden biri Tavukçu

800 YILDIR AYAKTA ESER

1200'lü yıllarda inşa edildiği tahmin edilen cami çivi kullanılmadan inşa edildi. Ahşap taşıyıcılar, camiyi ayakta tutmakta ve üzerlerine işlenmiş olan oyma tekniğiyle yapılmış geometrik desenlerle süslenen cami 27 Ocak 1995 tarihinde Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından korunması gereken bir kültür varlığı olarak tescillendi.

Bu camiden Türkiye'de sadece 3 tane var - 2. Resim

İlk olarak 1940'ta, ardından 1970'te ve en son 2006'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilen cami Türkiye'de beşik sırtı modeli ile yapılan sayılı camilerden biri olma özelliği taşıyor. Malum Seyit Camii, Tokat'ın en nitelikli ahşap camilerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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