Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Kültür - Sanat

‘Daima' temasıyla... Altın Portakal 24 Ekim’de başlıyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
‘Daima' temasıyla... Altın Portakal 24 Ekim’de başlıyor
Başlık Resmi‘Daima' temasıyla... Altın Portakal 24 Ekim’de başlıyor

Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl “Daima” sloganıyla sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalde çocuk filmleri ücretsiz gösterilecek; indirimli biletler 20, tam biletler ise 50 liradan satışa sunulacak.

Kaydet
|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, burada yaptığı konuşmada, bir defa daha sinemayla, sinemacılarla ve heyecanla beklenen filmlerle dolu bir festival haftasının hazırlandığını söyledi.

Özdemir, bu yılki sloganın, sinemaya olan bağlılığı, kararlılığı ve bu köklü geleneği geleceğe taşıma iradesini gösteren “daima” olarak belirlendiğini kaydetti.

ÖNERİLEN HABERLER
İpek Yolu dijitalleşiyor! Sonuç bildirgesi ortaya çıktı
KÜLTÜR - SANAT

İpek Yolu dijitalleşiyor! Sonuç bildirgesi ortaya çıktı

Bilet fiyatlarını sembolik oranlarda tuttuklarına işaret eden Özdemir, çocuk filmlerinin ücretsiz gösterileceği festivalde indirimli bilet fiyatının 20 lira, tam bilet fiyatının ise 50 lira olacağını söyledi.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Kültür - Sanat
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.