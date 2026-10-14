‘Daima' temasıyla... Altın Portakal 24 Ekim’de başlıyor
Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl “Daima” sloganıyla sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalde çocuk filmleri ücretsiz gösterilecek; indirimli biletler 20, tam biletler ise 50 liradan satışa sunulacak.
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, burada yaptığı konuşmada, bir defa daha sinemayla, sinemacılarla ve heyecanla beklenen filmlerle dolu bir festival haftasının hazırlandığını söyledi.
Özdemir, bu yılki sloganın, sinemaya olan bağlılığı, kararlılığı ve bu köklü geleneği geleceğe taşıma iradesini gösteren “daima” olarak belirlendiğini kaydetti.
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Bilet fiyatlarını sembolik oranlarda tuttuklarına işaret eden Özdemir, çocuk filmlerinin ücretsiz gösterileceği festivalde indirimli bilet fiyatının 20 lira, tam bilet fiyatının ise 50 lira olacağını söyledi.