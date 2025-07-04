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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı: Buralarda artık kültür, sanat ve turizm yeşerecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, beraberindeki heyetle Yüksekova'nın sat göllerini ziyaret etti. "Buralarda artık kültür, sanat ve turizm yeşerecek" diyen Karadağlı, 'Terörsüz Türkiye' mesajı verdi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, bir dizi gezi ve ziyaret gerçekleştirmek için geldiği Yüksekova ilçesinde sat buzul göllerini ziyaret etti.

Esendere'de kütüphane açılışına katıldıktan sonra helikopterle ilçenin saklı cenneti olan İki Yaka Dağlarında bulunan Sat göllerine geçen Karadağlı, gölde bot ve kanolarla gezinti yaptı.

"SAT GÖLLERİNE HAYRAN KALDIM"

3 bin 500 rakımda bulunan Sat göllerini yerinde gezen müdür Karadağlı, daha sonra gölde bot ve kanolarla gezinti yaptı.

Devlet Tiyatroları'ndan 'Terörsüz Türkiye' ziyareti: Buralarda artık kültür, sanat ve turizm yeşerecek - 1. Resim

Sat göllerine hayran kaldığını belirten Müdür Karadağlı, "Terörsüz Türkiye'de buralarda şimdi artık kültür, sanat ve turizm yeşerecek. Çünkü burası gerçekten cennetten bir köşe. Ben burayı ilk defa görüyorum, inan hayran kaldım. Bizde devlet tiyatroları olarak buraya daha sık geleceğiz. Sayın bakanımızla, sayın valimizle görüştük konuştuk, buraya portatif bir sahne kuracağız ve buraya yavaş yavaş oyunlarımız gelecek. İnşallah daha sonra yerleşik bir tiyatro kurma imkanımız olur" dedi.

Devlet Tiyatroları'ndan 'Terörsüz Türkiye' ziyareti: Buralarda artık kültür, sanat ve turizm yeşerecek - 2. Resim

Devlet Tiyatroları'ndan 'Terörsüz Türkiye' ziyareti: Buralarda artık kültür, sanat ve turizm yeşerecek - 3. Resim

Devlet Tiyatroları'ndan 'Terörsüz Türkiye' ziyareti: Buralarda artık kültür, sanat ve turizm yeşerecek - 4. Resim

Devlet Tiyatroları'ndan 'Terörsüz Türkiye' ziyareti: Buralarda artık kültür, sanat ve turizm yeşerecek - 5. Resim

Devlet Tiyatroları'ndan 'Terörsüz Türkiye' ziyareti: Buralarda artık kültür, sanat ve turizm yeşerecek - 6. Resim

Devlet Tiyatroları'ndan 'Terörsüz Türkiye' ziyareti: Buralarda artık kültür, sanat ve turizm yeşerecek - 1. Resim

Devlet Tiyatroları'ndan 'Terörsüz Türkiye' ziyareti: Buralarda artık kültür, sanat ve turizm yeşerecek - 8. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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