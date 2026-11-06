Maliyetler ve düşen reklam gelirleri dizi sektörünü çıkmaza sürükledi. Yapımcılar, oyunculardan ücret indirimi istiyor.

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Türk dizi sektöründe ortaya çıkan kriz atmosferinde yapımcılar ile oyuncular karşı karşıya geldi. Yapım maliyetlerinin 25-30 milyon TL’ye kadar çıkıp reklam gelirlerinin düşmesi TV dizilerinin sayılarında yüzde 40’a yakın azalmaya sebep oldu. Bu durum dizi ihracatına da negatif etki yaptı. Son günlerde reklam pastasının çok daralması sebebiyle birçok dizinin yeni bölümleri ekrana gelmedi. İddiaya göre televizyon kanalları, dizi bütçelerinin reklam gelirlerinin iki buçuk katına çıkması yüzünden yapımcılardan yüzde 30 indirime gitmelerini istedi. Yapımcılar ise “kaşe” adı verilen oyunculuk ücretlerini düşürmeyi gündeme getirdi. Bu durum yapımcılar ile oyuncular arasında gerilime yol açtı.

Dizilerde kaşe gerilimi! Yapımcılar indirim istiyor, oyuncular karşı çıkıyor

BÜTÇENİN YARIYA YAKINI OYUNCUYA GİDİYOR

Bazı Türk dizilerinde oyuncu kaşeleri, toplam maliyetin yüzde 40’ına, bazılarında ise yüzde 50’sine yaklaşıyor. “Celebrity” olarak anılan meşhur oyuncuların ücretleri ise 5 milyonu buluyor. Bu yüzden yapımcılar krizden çıkış için oyuncuların ücretlerini indirmeyi düşünüyor. Fakat oyuncular durumun yapısal olduğunu, krizin kaşe indirimiyle çözülemeyeceğini savunuyor. Bu hususta oyunculardan peş peşe açıklamalar geldi.

Dizilerde kaşe gerilimi! Yapımcılar indirim istiyor, oyuncular karşı çıkıyor

İlker Aksum indirim talebi hakkında “İstenmemeli, istenilirse de yapılmamalı” dedi. Özge Özpirinçci “Bunun sadece başrollerin indirim yapması ya da gelecek sezon zam yapmamasıyla çözülecek bir konu olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye gazetesine açıklamada bulunan oyuncu Zuhal Olcay “Bu krizin çözülmesi için birçok şeyin çözülmesi lazım” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: Sadece oyuncu kaşelerini indirmekle sorunu halletmek mümkün değil. Oyuncular zaten dizilerin yurt dışı yayınlarından telif alamıyor. Başrol oyuncuları ile yan rollerdeki oyuncular arasındaki kaşe uçurumu da ayrı bir konu. Yapımcıların da bazı şeylerden feragat etmesi gerekiyor.

Dizilerde kaşe gerilimi! Yapımcılar indirim istiyor, oyuncular karşı çıkıyor

KRİZİN FATURASI

Oyuncular Sendikasından yapılan açıklamada da “Sektördeki daralmayı anlıyoruz, ancak krizin faturasını oyuncuların kazançlarına kesmek, sorunun yapısal nedenlerini görmezden gelmektir. Dizilerin uzun bölüm süreleri, artan prodüksiyon maliyetleri, yurt dışı satışlarından elde edilen gelirin paylaşımı, telif hakları, kelepçe sözleşmeler ve çalışma koşulları birlikte değerlendirilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Dizilerde kaşe gerilimi! Yapımcılar indirim istiyor, oyuncular karşı çıkıyor

DENGELENME LAZIM

Fakat yapımcılar farklı kanaatte. Yapımcı Cemil Yavuz “Yapım maliyetleri arttı. Fakat oyuncuların fiyatları zaten abartılı olduğu için sektörü çok zorluyor. Sektör bileşenlerinin ücretlerinin dengelenmesi lazım” dedi. Yavuz, dizi sayısının azaltılıp kalitenin yükseltilmesi gerektiğini de ifade etti.

Dizilerde kaşe gerilimi! Yapımcılar indirim istiyor, oyuncular karşı çıkıyor

KAŞELER DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNDE

Yönetmen ve yapımcı Ahmet Sönmez ise “Sektördeki sıkıntı sadece oyuncu fiyatlarıyla çözülmez ama yapımlarda bütçenin yüzde 40’ı hatta bazen yarısı oyuncu kaşelerine harcanıyor. Geri kalanı diğer kalemlere gidiyor. Doğal olarak şu anki durumda yapımcı önce oyuncu ücretlerini indirmek zorunda kalacak. Buna mecbur, yoksa işi yürütemez” dedi. Sönmez, Türkiye’deki oyunculuk ücretlerinin dünya standartlarının üzerinde olduğunu savundu. Türk dizi sektörünün küçülmek zorunda kalacağını belirten Sönmez “Artık doğru oyuncularla, iyi hikâyeler anlatmaktan başka çaremiz kalmayacak” ifadelerini kullandı.

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