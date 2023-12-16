Dünyanın en iyi 100 şehri belli oldu… Türkiye’den 3 il listede!

16 Aralık 2023 10:58 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 10:59

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünyanın en iyi pazar araştırma şirketi Euromonitor International, ‘Seyahat İçin En iyi 100 Şehir’ listesini açıkladı. Listede yer alan 10 şehirden 7’si Avrupa’da yer alırken, Türkiye’den de 3 şehir listeye girdi.

Rapor 55 ölçüt karşılaştırarak hazırlandı ve şehir çekiciliği puanı oluşturuldu. Ekonomi, turizm performansı, turizm alt yapısı, turizm çekiciliği, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere bakıldı.

Euromonitor International'ın veri şirketi Lighthouse ile ortaklaşa hazırladığı yıllık raporun ilk 10 sıralamasında 7 Avrupa şehri üstünlük sağladı. Dubai, Tokyo ve New York'un ilk 10'daki Avrupa’da yer almayan şehirler olarak listede yer aldı.

PARİS BİRİNCİ

Verilere göre Paris dünyanın seyahat için en cazip şehri olarak birinci seçildi. Onu ikinci sırada Dubai ve üçüncü sırada Madrid takip etti. Tokyo dördüncü, Amsterdam beşinci oldu.

Listede yer alan ilk 20 şehir şöyle;

Paris, Fransa

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Madrid, İspanya

Tokyo, Japonya

Amsterdam, Hollanda

Berlin, Almanya

Roma, İtalya

New York, Amerika Birleşik Devletleri

Barselona, İspanya

Londra, Birleşik Krallık

Singapur, Singapur

Münih, Almanya

Milano, İtalya

Seul, Güney Kore

Dublin, İrlanda

Osaka, Japonya

Hong Kong, Hong Kong SAR

Viyana, Avusturya

Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri

Lizbon, Portekiz

TÜRKİYE’DEN 3 İL İLK 100’DE

Avrupa, ilk 100’de yer alan 63 şehir öne çıkarken, Türkiye’den 3 şehir de listeye girdi. Listede İstanbul 23’üncü sırada yer alırken, ilk 100’de Antalya 57’inci, Muğla 93’üncü seçildi.