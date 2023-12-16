Dünyanın en iyi 100 şehri belli oldu… Türkiye’den 3 il listede!
Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Pazar araştırma şirketi Euromonitor International tarafından hazırlanan rapor, 2023 yılı için dünyanın en iyi 100 şehir destinasyonunu ortaya koydu. Paris dünyanın seyahat için en iyi şehir rotası unvanını korurken, Dubai ve Madrid ilk üç sırada yer aldı. Listeye Türkiye’den de 3 şehir girdi.
Dünyanın en iyi pazar araştırma şirketi Euromonitor International, ‘Seyahat İçin En iyi 100 Şehir’ listesini açıkladı. Listede yer alan 10 şehirden 7’si Avrupa’da yer alırken, Türkiye’den de 3 şehir listeye girdi.
Rapor 55 ölçüt karşılaştırarak hazırlandı ve şehir çekiciliği puanı oluşturuldu. Ekonomi, turizm performansı, turizm alt yapısı, turizm çekiciliği, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere bakıldı.
Euromonitor International'ın veri şirketi Lighthouse ile ortaklaşa hazırladığı yıllık raporun ilk 10 sıralamasında 7 Avrupa şehri üstünlük sağladı. Dubai, Tokyo ve New York'un ilk 10'daki Avrupa’da yer almayan şehirler olarak listede yer aldı.
PARİS BİRİNCİ
Verilere göre Paris dünyanın seyahat için en cazip şehri olarak birinci seçildi. Onu ikinci sırada Dubai ve üçüncü sırada Madrid takip etti. Tokyo dördüncü, Amsterdam beşinci oldu.
Listede yer alan ilk 20 şehir şöyle;
Paris, Fransa
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Madrid, İspanya
Tokyo, Japonya
Amsterdam, Hollanda
Berlin, Almanya
Roma, İtalya
New York, Amerika Birleşik Devletleri
Barselona, İspanya
Londra, Birleşik Krallık
Singapur, Singapur
Münih, Almanya
Milano, İtalya
Seul, Güney Kore
Dublin, İrlanda
Osaka, Japonya
Hong Kong, Hong Kong SAR
Viyana, Avusturya
Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri
Lizbon, Portekiz
TÜRKİYE’DEN 3 İL İLK 100’DE
Avrupa, ilk 100’de yer alan 63 şehir öne çıkarken, Türkiye’den 3 şehir de listeye girdi. Listede İstanbul 23’üncü sırada yer alırken, ilk 100’de Antalya 57’inci, Muğla 93’üncü seçildi.