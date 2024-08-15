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Düzce'de tarihi keşif! Antik kentte 1800 yıllık büst bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
Düzce&#039;de tarihi keşif! Antik kentte 1800 yıllık büst bulundu

Kültür - Sanat Haberleri  / AA

Düzce'nin Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında antik tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen portre büst bulundu.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar giden bölgede, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında, belediyenin destekleriyle başlatılan arkeolojik çalışmalar 2019'dan bu yana sürdürülüyor.

Kazı çalışmaları sırasında tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olduğu sanılan 1800 yıllık portre büste rastlandı.

Düzce'de tarihi keşif! Antik kentte 1800 yıllık büst bulundu - 1. Resim

Tiyatronun batı girişlerinin önünde yapılan kazı çalışmalarında bulunan yaklaşık 56 santimetre yüksekliğindeki ve 50 santimetre genişliğindeki portre büst, kıvırcık ve bukleli saç biçimiyle dikkati çekiyor.

Düzce'de tarihi keşif! Antik kentte 1800 yıllık büst bulundu - 2. Resim

Büst, her bir tutamın diğerlerinden farklı olarak kendi içine kıvrılması nedeniyle Antoninler döneminin ayrıntılı stilini yansıtıyor. Ayrıca büst, sakallı ve bıyıklı bir yüzü, omuz kısmında ise kıvrımlı bir kumaş parçası örtüsünü betimliyor.

Düzce'de tarihi keşif! Antik kentte 1800 yıllık büst bulundu - 3. Resim

Büstün, İmparator Hadrian döneminde imparator rahipliği yapmış olan, aynı zamanda tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olabileceği düşünülüyor.

BAKAN ERSOY PAYLAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy X hesabından tarihi bir keşif olduğunu şöyle dile getirdi:

"Düzce ilimizde bulunan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, İmparator Hadrian döneminde imparator rahipliği yapmış olan M. Iulius Proklos’a ait olduğu düşünülen, eşsiz bir büst gün yüzüne çıkarıldı. 

Arkeologlarımızın ve kazı ekibimizin titiz çalışmaları sayesinde bu değerli eseri kültür mirasımıza kazandırdık. Emek veren tüm ekibimize ve gönülden teşekkür ediyorum."

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: AA
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