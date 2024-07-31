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Afrodisias'dan Zeus başı çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Afrodisias&#039;dan Zeus başı çıktı

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aydın Afrodisyas Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Zeus heykeli başı bulundu.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Aydın’da bulunan Afrodisias antik şehri, yeni bir keşfe ev sahipliği yaptı. Yunan mitolojisinde gücün sembolü olan Zeus’un tasvir edildiği bir heykelin başı, Aphrodite Tapınağı’nda ters dönmüş hâlde bulundu.

Heykel başının 1.800 ya da 1.900 senelik olduğu tahmin edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada “Saç ve sakaldaki muhteşem matkap işçiliği, üst düzey bir Aphrodisias heykel atölyesine aittir. Baş, en yüksek kaliteye ve tarihî öneme sahip olağanüstü bir buluntudur” ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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