Edebiyatçılar ve kitaplar arasında! ‘Aklın Manzaraları’ İstanbul Modern’de

Girilmesi zor kütüphaneler, kitapçılar, matbaalar, ciltçiler ve diğerleri... Sanatçı Ali Kazma, bugünlerde İstanbul Modern’de görülebilen “Aklın Manzaraları” adlı sergisinde kitap kokan mekânları kayıt altına alıp maziden günümüze edebî üretimin izini sürdüğü video ve fotoğraf çalışmalarını bir araya getiriyor.

MURAT ÖZTEKİN - “Aklın Manzaraları” adlı sergide hem edebiyat eserlerinin doğumuna hem de buna vesile olan şeylere ayna tutuluyor.

Farklı coğrafyalarda üretilen çalışmalara yer verilen sergide, Kazma’nın Japonya’nın Nara şehrinde altı asırdır süren geleneksel mürekkep yapımını belgelediği “Sumi” (2025) adlı video eseri ise ilk defa gösteriliyor.

ORHAN PAMUK’A ODAKLANDI

Yazar Orhan Pamuk’un arşivini ve çalışma alanını merkezine alan “Mürekkep Evi” ve “Sentimental” ile Arjantinli yazar ve kitap tarihçisi Alberto Manguel’in kütüphanesinin Fransa’dan Portekiz’e taşınmasını konu alan “Alberto Lizbon’da” (2024) eserleri de Türkiye’de ilk defa görülen çalışmalar arasında yer alıyor. Sergide sanatçının 55. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda sergilenen “Hat” adlı eseri de dikkat çeken işlerden biri oluyor. Sanatseverleri sıra dışı mekânlara davet eden “Ali Kazma: Aklın Manzaraları” sergisi önümüzdeki yıl şubat ayına kadar ziyarete açık olacak.