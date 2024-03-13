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Haberler > Kültür - Sanat > Edirne'deki tarihi Osmanlı çeşmeleri için müjdeli haber!

Edirne'deki tarihi Osmanlı çeşmeleri için müjdeli haber!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarihi yapıların turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Osmanlıya başşehirlik yapan Edirne'deki tarihi çeşmeler restore edilecek.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla kentteki tarihi eserlerin restorasyonu ve ayağa kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin sahip olduğu tarihi yapılarıyla "açık hava müzesi" özelliği taşıdığını söyledi.

Edirne'deki Osmanlı dönemi tarihi çeşmeleri restore edilerek suya kavuşturulacak. - 1. Resim

Edirne'nin dünyada metrekareye göre en çok tarihi eser düşen kentlerden biri olduğunu dile getiren Sezer, "Burada restorasyon ihtiyacı, bakım ihtiyacı olan tüm tarihi ve kültürel yapıları ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. Bu da kısa sürede, 1-2 yıl içinde olacaktır." dedi.

Edirne'deki Osmanlı dönemi tarihi çeşmeleri restore edilerek suya kavuşturulacak. - 2. Resim

Sezer, kente Osmanlı'dan miras çok sayıda çeşmenin bulunduğunu söyledi.

Edirne'deki tarihi Osmanlı çeşmeleri için müjdeli haber! - 3. Resim

Çeşmelerde de kapsamlı bir çalışma yapılacağını aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede sadece benim tespit ettiğim 50'nin üzerinde çeşme var. Bunlarla ilgili olarak hepsini tespit edip, bakımlarını yapacağız. Belediyemizle de görüşüp, 'kullanılabilir hale getirelim' istiyoruz. Burası çeşmeler, köprüler, hanlar, hamamlar ve camiler şehri. Bütün tarihi değerler var. Açık hava müzesi gibi. Çeşmeler de bunun ayrılmaz bir parçası. Bakıyorsunuz, ara sokaklarda kalan binaların içinde kaybolmuş çeşmelerimiz var. Bunların hepsini Edirne'mize kazandırmamız lazım."

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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