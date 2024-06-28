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Haberler > Kültür - Sanat > En kıymetli Harry Potter eseri! ̇İlk çizim 1,9 milyon dolara satıldı

En kıymetli Harry Potter eseri! ̇İlk çizim 1,9 milyon dolara satıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En kıymetli Harry Potter eseri! ̇İlk çizim 1,9 milyon dolara satıldı

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Edebiyat ve sinema tarihine damgasını vuran “Harry Potter"ın en kıymetli eseri gün yüzüne çıktı. Serinin Felsefe Taşı bölümünün ilk baskısının kapağı için yapılan orijinal sulu boya illüstrasyonu, rekor fiyata satıldı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -  İngiliz yazar JK Rowling’in kaleme aldığı dünyanın en popüler edebiyat eserlerinden “Harry Potter ve Felsefe Taşı”nın ilk baskısı için yapılan orijinal sulu boya illüstrasyonu, rekor fiyata satıldı.

Thomas Taylor imzalı çizim, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından ABD’de yapılan açık artırmada 1,9 milyon dolara (yaklaşık 62,4 milyon Türk lirası) alıcı buldu.

En kıymetli Harry Potter eseri! ̇İlk çizim 1,9 milyon dolara satıldı - 1. Resim

Böylece illüstrasyon, şimdiye kadar satılan en değerli Harry Potter eseri oldu. Müzayede evi çalışmanın 400 ila 600 bin dolara alıcı bulunmasını bekliyordu ancak 10 dakika süren müzayede, büyük bir teklifle son buldu.

Eserin çizeri Taylor, Hogwarts Ekspresi’nin önünde duran Harry Potter’ın ikonik görüntüsünü meydana getirdiğinde henüz 23 yaşındaydı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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