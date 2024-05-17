Evgeny Grinko'dan Aşık Veysel performansı: Uzun İnce Bir Yoldayım'ı yeniden yorumladı

Rus piyanist Evgeny Grinko'nun Türk hayranlarına özel yorumladığı Aşık Veysel'in unutulmaz eserlerinden "Uzun İnce Bir Yoldayım" dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı tarafından düzenlenen ve kaydedilen eserin piyano versiyonu, 3 şarkılık "Outtakes 2" albümünün ilk parçası olarak yayınlandı.

Başarılı sanatçı, Aşık Veysel'in eserini neden seçtiğini, Türk müzikseverlerin kendisine olan ilgisini ve gelecek projelerini anlattı.

Türk halkını çok sevdiğini ve gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu belirten Grinko, "Türk halkının çok güzel bir müzik zevki var." ifadesini kullandı.

Evgeny Grinko, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserinin çok güzel bir melodiye sahip olduğunun altını çizerek, "Bu eserin üzerinde çalışırken birçok versiyonunu dinledim. Senfonik ve rock versiyonları da dinledim. Bu müziği en güzel biçimde aktarmaya çalıştım. Geleneksel halk müziği her zaman çok önemlidir. Halkların köklerini ve yaklaşımlarını anlayabilmek için bu müziklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

HER ŞEHRİN AYRI GÜZELLİĞİ VAR

Sanatçı, Türk mutfağını çok sevdiğine de değinerek, sevdiği yemekler arasında mercimek ve ezogelin çorbaları ile menemen, Urfa kebabı, baklava, künefe ve katmerin olduğunu söyledi.

Türkiye'de Edirne'den Van'a, Hatay'dan Trabzon'a kadar birçok şehri ziyaret eden sanatçı, "Her şehrin kendi özelliği var. Adana'ya kışın gitmeyi severim. Çünkü her zaman sıcak bir yer. Karadeniz'de yunusları seyretmeyi severim. Her şehrin kendi güzelliği var." şeklinde konuştu.

Grinko, bestelerinin sosyal medya paylaşımlarında ve kısa filmlerin müziklerinde kullanılmasının hoşuna gittiğini aktararak, Hindistan'da aile içi şiddete karşı hazırlanan eğitici bir filmde müziğinin kullanılmasından çok etkilendiğini de sözlerine ekledi.

Daha önceden yayınladığı "Outtakes" albümünde İran şarkısı "Jane Maryam"ı dahil eden sanatçı, bu kez Türkiye'den Aşık Veysel'in eserini yorumladı.

Tüm dijital platformlardan dinlenebilecek esere, Evgeny Grinko'nun kamyon kasasında piyona çaldığı sahnelerin de olduğu bir klip çekildi.