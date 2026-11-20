Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hat sanatının yaşayan en büyük ustalarından biri olan Mehmed Özçay’ı İstanbul’daki evinde ziyaret etti.

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Sosyal medyadan açıklamada bulunan Bakan Ersoy, Mescid-i Haram’dan Ayasofya Camii’nin girişindeki isim levhasına kadar birçok hat eserine imza atan Özçay’a sıcak ev sahipliği ve samimi sohbeti için teşekkür etti. Sanatçının dört buçuk yılda hazırladığı el yazması Mushaf-ı şerifi Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına hediye etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Ersoy, “Hüsnühat sanatımızın büyük mirasını ve bu mirasa ömür veren sanatkârlarımızın eserlerini toplumla buluşturmayı ve gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı

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