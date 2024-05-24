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Galata Kulesi yeniden ziyarete açılıyor... Saat başı en fazla 100 kişiye izin verilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Galata Kulesi yeniden ziyarete açılıyor... Saat başı en fazla 100 kişiye izin verilecek
Galata Kulesi, Restorasyon, Kültür Varlıkları, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'un sembol tarihi eserlerinden Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yarın yeniden ziyarete açılacak kuleye saat başı en fazla 100 kişinin girişine izin verilecek.

Depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat'tan itibaren ziyarete kapalı olan Galata Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sona erdi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyonla kule, yarın tekrar ziyaretçi kabul etmeye başlayacak.

Galata Kulesi'nde 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projeler, modern teknolojilerle ve alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde uygulandı.

Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlandı. Yapı, hem kültürel mirası korunacak hem de ziyaretçilere ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.

Çalışmalar aynı zamanda profesyonel dağcılar tarafından yapılan kapsamlı uygulamalarla desteklendi.

Yarın girişlere açılacak kulede, ziyaretçi yönetim planlaması çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecek.

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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