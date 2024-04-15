Gladyatör 2 fragmanından ilk görüntüler paylaşıldı! Pedro Pascal ve Denzel Washington’la kan ve vahşet geri geliyor

Paramount Pictures CinemaCon’da "Gladyatör II "nin ilk fragmanını, Antik Roma'yı yeniden canlandıran Las Vegas oteli Caesars Palace'daki The Colosseum'un sahnesinde görkemli bir gösteriyle tanıttı.

Variety'nin haberine göre Yönetmen Ridley Scott o uzak çağın daha kanlı bir versiyonunu sunuyor gibi görünüyor.

Paul Mescal'in ayrıcalıklarından vazgeçen bir soylu olarak arenaya girdiği ve kendisini Roma halkının eğlencesi için bir ölüm kalım mücadelesinin içinde bulduğu bir versiyon sunuyor.

"Gladyatör 2", ilk filmin epik yayılımını ve sarsıcı aksiyon sahnelerini yeniden yakalıyor. Tanıtımda Mescal'in hücum eden bir gergedanla, vahşi bir babun sürüsüyle ve Pedro Pascal'la karşı karşıya geldiği görülüyor.

Ayrıca donanma bombardımanları, bolca siyasi entrika ve Joaquin Phoenix'in ilk filmdeki çılgın hükümdarından bile daha çılgın görünen bir çift şeytani imparator da filmde görülüyor.

Görüntülerin bir noktasında "Roma düşmeli. Tek yapmam gereken onu itmek." sözleri yankılanıyor.

"İLKİNDEN ÇOK DAHA İYİ"

Sinema işletmecilerinden oluşan kalabalık büyük bütçeli filmi coşkuyla onayladı, peki izleyiciler onaylayacak mı?

Ridley Scott "Muhtemelen ilkinden bile daha iyi." diyor.

Denzel Washington, "Göreceğiniz şey... bu yıl sinemalarda başka hiçbir şeye benzemeyen bir ölçekte duygu, aksiyon ve gösteri olacak" yorumunu yapıyor.

2000 yapımı film Oscar'da en iyi film ödülünü kazanmış ve gişede büyük bir başarı elde etmişti. Bununla birlikte, orijinal yıldız Russell Crowe'un karakterinin son jeneriği geçemediği ve Phoenix'in karakterinin de geçemediği göz önüne alındığında, bir devam filmi hazırlamak zordu.

Ancak Connie Nielsen, Mescal'in Lucius'unun annesi Lucilla rolüyle geri dönerken, Derek Jacobi de Roma Senatosu'nun bir üyesini canlandırıyor. Onlara, daha önce Scott'la "American Gangster "de birlikte çalışan Washington ve "The Mandalorian "ın yıldızı Pascal'ın da aralarında bulunduğu ağır toplardan oluşan bir topluluk katılıyor.

"Gladyatör II" ABD'de 22 Kasım 2024'te gösterime girecek.