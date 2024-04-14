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İç Savaş Amerika'da dengeleri bozdu! Hafta sonu lideri film konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İç Savaş Amerika&#039;da dengeleri bozdu! Hafta sonu lideri film konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amerika'da gişe "İç Savaş" filminin arkasında birleşti. A24'ün distopik gerilim filmi, açılış ve ön gösterimlerinde 3.838 sinemada 10,7 milyon dolar kazanarak yaklaşık 26 milyon dolarlık bir çıkış yaptı. Kirsten Dunst'ın başrolünde olduğu film Amerika'da yaşanacak bir iç savaşı gazeteci gözüyle beyazperdeye yansıtıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 19 eyaletinin ayrılması sonrası çöküşün eşiğine gelmesini işleyen "Ciwil War" (İç Savaş) filmi, savaş sırasında görev yapan bir grup gazetecinin hikâyesi anlatıyor.

İç Savaş Amerika'da dengeleri bozdu! Hafta sonu lideri film konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor - 1. Resim

Kirsten Dunst'ın başrolde olduğu filmde, Narcos dizisinde Pablo Escobar rolüyle tanıdığımız Wagner Moura da oynuyor.

İç Savaş Amerika'da dengeleri bozdu! Hafta sonu lideri film konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor - 2. Resim

Sonoya Mizuno, Jefferson White, Karl Glusman, Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemons, Nick Offerman oyuncu kadrosunda öne çıkıyor.

İç Savaş Amerika'da dengeleri bozdu! Hafta sonu lideri film konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor - 3. Resim

41 yaşındaki Kirsten Dunst, filmdeki gazeteci Lee rolündeki performansı için meşhur savaş muhabiri Marie Colvin'i ilham aldığını söylüyor. Dunst, "O (Colvin) gerçekten de Lee'ye kazandırmak istediğim nitelikleri bünyesinde barındırıyordu" diyor.

İç Savaş Amerika'da dengeleri bozdu! Hafta sonu lideri film konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor - 4. Resim

"En çok emin olmak istediğim şey kameramın elimin bir parçası gibi görünmesiydi. En büyük endişem buydu, gerçekçi görünmemesi." diyen Dunst, filmdeki performansıyla seyirciden tam not alıyor.

İç Savaş Amerika'da dengeleri bozdu! Hafta sonu lideri film konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor - 5. Resim

Filmin yapımcısı A24, dikkat çeken hikayesi ve eleştirmenlerden tam not alan oyuncularıyla şimdiye kadar kendi hazırladığı bütün filmlerin hasılatını geçti. "İç Savaş" aynı zamanda Imax gibi premium büyük formatlı salonlarda gösterime girerek satışlarını artırıyor.

Alex Garland'ın yönettiği bu aksiyon ve savaş filmi aynı zamanda yapım şirketinin en pahalı filmi. Yapım maliyeti 50 milyon dolar olan İç Savaş Türkiye'de de 19 Nisan'da vizyona girecek.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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