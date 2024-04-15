Uzmanlar uyarıyor: Borsada Orta Doğu paniği! Ters köşeye yatmayın

Geçen hafta 9814 ile tüm zamanların rekor kapanışını gerçekleştiren borsada da dikkatler Orta Doğu’da… Ekonomist Tuncay Turşucu; “Son 3,5 işlem gününde yüzde 9,7 yükselen bir borsa var. Yaşanabilecek kâr satışları 9450’ye kadar devam edebilir. Ancak orta-uzun vadeli beklentiler pozitif. Dolayısıyla panik yapmadan, hatta düşüşlerde ilave alım yapmak daha doğru strateji olabilir” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 1,5 gün süren bayram haftasını 9814 seviyesinden tamamlamış, böylece rekor kapanış gerçekleştirmişti. Endeks geçen salı günü 9849 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini de test etti. Kısa işlem haftasında Borusan Yatırım, Kocaer Çelik, Alfa Solar Enerji, Vestel Beyaz Eşya ve Halkbank yüzde 10 ve üzerinde primle en çok kazandıran hisseler olarak öne çıktı. Sabancı Holding, Koç Holding, BİM, Şok Market ve Ford Otosan gibi hisselerde de zirve seviyelerden gerçekleşen kâr satışları dikkat çekti.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT

Yeni haftada borsa tarafında da Orta Doğu’daki gerilim takip edilecek. BİST100 endeksinin bayram tatili öncesindeki son 3,5 günde %9,7 gibi ciddi bir yükseliş yaşadığını hatırlatan Ekonomist Tuncay Turşucu, “Biz tatildeyken ABD endekslerinde gerçekleşen yaklaşık yüzde 2’lik gerilemeyi ve Orta Doğu’da İsrail-İran gerilimini dikkate alırsak, kısa sürede bu kadar yükselmiş BİST100’de kâr satışlarıyla karşılaşmamız söz konusu olabilir. Zaten tatil öncesi son işlem gününde de kararsız bir kapanış gerçekleşmişti. Bu anlamda, bir önceki zirveye de işaret eden 9450’ye varabilecek gerilemeler söz konusu olabilir” uyarısında bulundu.

ENDEKS DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Endekste genel havanın olumlu olduğunu hatırlatan Tuncay Turşucu, “Bu sebeple son olumsuzlukların yansıması sınırlı gerçekleşebilir. 9450’nin altına sarkmadıkça canımızı sıkacak durum olmaz. Bu seviyenin altında ise 9100’e doğru yaklaşan 50 günlük ortalama önemli destek. Panik yapmamakta fayda var. Endekste bu tarz düşüşler olabilir. Uzun vadeli pozitif beklentilerimiz devam ediyor. Endeks düşecek korkusuyla satış yapmaktansa, böyle bir düşüşte ilave hisse almanın daha doğru olabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

BORSADA DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI?

Ekonomist Hatice Kolçak da bayram öncesi hızlı yükselişi hatırlatarak borsada bir düzeltme olabileceğini ifade etti. Kolçak, “Riskler devam etse de orta ve uzun vadede borsa tarafında beklentiler pozitif. Dolayısıyla bu tarz dönemlerde yaşanacak geri çekilmelerde satış yapmaktan ziyade, yeni pozisyonlar için fırsat kollamak daha uygun bir strateji olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Endekste yukarı yönlü hareketlerde en kısa vadeli direnç olarak 9850 seviyesinin öne çıktığını aktaran analistler; döviz bazında son ayların zirvesi olan 312 dolar seviyesi de (10.100) önemli bir hedef olarak takip edilecek.