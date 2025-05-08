Gökmedrese'yi görenler hayran oldu! Selçuklu mimarisinin Tokat'taki şaheseri açıldı

Anadolu Selçuklu döneminde Tokat’ta inşa edilen Gökmedrese, 5 yıl süren restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. Medresenin eski haliyle arasındaki fark dikkat çekti.

Tokat’ta 2020 yılında restorasyonuna başlanan ve 5 yıl süren titiz çalışmanın ardından yenilenen Gökmedrese, düzenlenen törenle yeniden ziyarete açıldı.

Anadolu Selçuklu döneminin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Gökmedrese’nin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Beştepe’den video konferansla katıldı.

"SELÇUKLU DÖNEMİNİN KIYMETLİ ESERLERİNDEN BİRİSİ"

Törende konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü, Gökmedrese’nin tarihi ve kültürel miras açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

"Selçuklu döneminin en kıymetli eserlerinden biri olan Gökmedrese’nin restorasyonunun tamamlanarak yeniden ziyarete açılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihi ve kültürel mirasa her zaman büyük hassasiyetle yaklaşan, bu tür projelere öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Geçtiğimiz aylarda Gökmedrese Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) devredilmişti.

Devir teslimin ardından akademik, kültürel faaliyetler için değerlendirilmesi planlanıyor.

TOKAT GÖKMEDRESE

Selçuklu devlet adamlarından Muînüddin Süleyman Pervâne tarafından dârüşşifâ olarak yaptırılan Gökmedrese'nin 13. yüzyıl ortalarında yapıldığı düşünülüyor.

Restorasyon öncesi Tokat Gökmedrese

Osmanlılar zamanında medrese, Bimarhane ve bir odası türbe olarak kullanılan yapı, sonraları şifahane ve göçmen misafirhanesi olarak kullanılıyordu. 1930 yılında tamir edilerek müze haline getirildi.

İşte 5 yıl süren restorasyonun ardından açılan medresenin son halinden kareler...