Haftanın sanat ajandası | İstanbul’da kültür sanat takvimi dolu!
14. Boğaziçi Film Festivali, 8-15 Kasım tarihleri arasında sinemaseverleri İstanbul’da bir araya getirecek.
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- Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, çocuklar için farklı atölye programları sunuyor. Yarın saat 12.00’de “İstanbul’u Seyret, Resmini Yap” (6-9 yaş), pazar günü 12.00’de ise “Hatıralarda Açan Çiçekler” (3-5 yaş) atölyeleri düzenlenecek.
- 28. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali 8 Kasım’a kadar devam ediyor.
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