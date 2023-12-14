Harry Potter hayranlarına müjde! Dünyadaki dördüncü mağazası İstanbul’da açılıyor

14 Aralık 2023 09:39 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 09:40

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Harry Potter serisi hem kitapları hem de filmleriyle küçük büyük herkesi peşinden sürüklemeye devam ederken, hayranlarını heyecanlandıran bir müjde geldi. Dünyadaki dördüncü Harry Potter mağazasının İstanbul’daki Mall Of İstanbul AVM’de açılacağı öğrenildi.

16 ARALIK’TA AÇILIYOR

Harry Potter hayranlarını farklı ve özel bir deneyimle buluşturacak olan 'Wizarding World' mağazası 16 Aralık’ta meraklılarıyla buluşacak. Bu benzersiz ve ilklerle dolu mağaza, Harry Potter hayranlarına eşsiz bir atmosferde, yerel ve global ortakların ürünlerini de çatısı altında toplayarak alışveriş ve farklı bir deneyim imkanı sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye’deki hem ilk lisanslı Harry Potter partneri hem de Warner Bros. Discovery ailesinin yaklaşık dört yıldır hem üreticisi hem de perakende partneri olan Sihir Dükkanı, bu mağazayla bir ilke daha imza atmış olacak.

ZİYARETÇİLERE ÖZEL İMKANLAR

İç tasarımı Harry Potter dünyasının etkileyici atmosferini yansıtırken duvarlarda serinin sahnelerinden alıntılar, vitrinlerde ikonik karakterlerin figürleri ve her köşede benzersiz detaylar bulunuyor.

Her gün 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak mağazada “Asa Seçimi”, “Seçmen Şapka ile Hogwards Binası’nı Bulma”, “Görünmezlik Pelerinini Deneme”, “9 ¾ Peronunda Fotoğraf Çekme” gibi başka yerde olmayan özel imkanlar ziyaretçileri bekliyor.

ETKİNLİKLER, HEDİYELER…

Harry Potter hayranlarını; karakterlere ait giyim ürünlerinden, lüks koleksiyonluk parçalara, ev dekorasyonundan oyuncaklara, figürlere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle buluşturacak olan “Wizarding World Shop by Sihir Dükkanı” mağazasının açılış gününe özel etkinlikleri, sürpriz hediyeleri, Harry Potter temalı ikramları ise ziyaretçiler için unutulmaz bir gün vadediyor.