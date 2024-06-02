Kars'ta gidilmesi gereken yerlerin başında Doğu Anadolu'nun ilk özel müzesi var

Kars’ta bulunan Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk özel açık hava müzesi görenleri mest ediyor. Yaklaşık 200 yılık tarım aletlerinin de yer aldığı müze de bulunan 5 taş ev ise ziyaretçilerine köy ortamında konaklama imkanı sunuyor.

Açık hava müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanlığı tarafından geçen yıl onaylandı.

Müze bölge turizmine farklı bir ivme kazandırdı.

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Koşapınar köyündeki 5 eski ahşap evin taş ev olarak yapılarak ziyaret uygun hale getirilmesi ile yıllar önce kullanılan eşyalarla süslenen köy evlerinde ağırlanan turistleri de adeta zaman da yolculuğa çıkıyor.

Projeye bilimsel destek sağlayan öğretim görevlisi Murat Kılıçbey, Doğu Ekspresi ile ivme kazanan turizme alternatif olarak hem köy hayatı ile kültürünü tanıtmak hem de turist sayısını artırarak ekonomiye katkı sunmak için "Çiftlik Turizmi" projesini hayata geçirmiş oldu.

"DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE İLK ÖZEL MÜZE'

Doğu Anadolu Bölge’nin ilk ve tek açık hava müzesinin Kars’ta olduğuna dikkat çeken Koşapınar Açık Hava Müzesi Proje destekçisi Nazmi Karaman, "Müze sergi salonumuzda da; eski tarım aletlerini sergileyerek etnografya müzesi yaptık. Gelen misafirlerimizin hoşuna gidiyor. Yaptığımız araştırmada da Doğu’da tarım müzesi olarak tekiz" dedi.

Müzede aynı zamanda gelen ziyaretçilere eski usul mobilyalardan oluşan yerlerde konaklama imkanı sunuluyor.