Erzincan'ın Kemah ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarında 2'si mumyalı 18 mezar gün yüzüne çıkarıldı. Bulguların, özellikle Mengücekli hanedanının tarihine ışık tutması bekleniyor.

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Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Erzincan Arkeopark projesi kapsamında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Behramşah Zaviyesi içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 2'si mumyalı toplam 18 mezar tespit edildi.

Prof. Dr. Abdulkadir Gül, Kemah'taki tarihi kümbet ve türbelerde kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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Sancaktar Türbesi ve Akıt Mezar başta olmak üzere bölgede farklı dönemlere ait çok sayıda tarihi eserin de gün yüzüne çıkarıldığını aktaran Gül, elde edilen bulguların Erzincan ve çevresinin tarihine, özellikle Mengücekli hanedanına ilişkin önemli bilgiler sunduğunu kaydetti.

Kemahta tarihi keşif! 2si mumyalı 18 mezar ortaya çıkarıldı

ARKEOPARK AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK

Kemah Sultan Melik Türbesi ve çevresinde kapsamlı restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Gül, yürütülen faaliyetlerin Erzincan'ın "Arkeopark Açık Hava Müzesi" kimliği kazanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kemahta tarihi keşif! 2si mumyalı 18 mezar ortaya çıkarıldı

Gül, 2027 yılında Eski Erzincan bölgesindeki arkeolojik kazı çalışmalarının hızlandırılmasının öngörüldüğünü belirterek, bu çalışmaların kentin tarih, kültür, sanat ve ekonomisine önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

Çalışmalarda emeği geçen Vakıflar Erzurum Bölge Müdürü Murat Uslu ile Genel Müdür Sinan Aksu'ya teşekkür eden Gül, "Heyecanlıyız ve gururluyuz. Kemah tarihî günlerinden geçiyor. Açık hava müzesi için yapılan çalışmalara tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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