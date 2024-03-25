Kütüphane Haftası 60. defa başlıyor, bütün Türkiye kitap kokacak

Kütüphane Haftası bugün 60. defa başlıyor… Kitap kokulu bu hafta vesilesiyle Türkiye’nin farklı şehirlerinde renkli faaliyetler yapılacak.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kültür ve Turizm Bakanlığının “Dijital Geleceğin Anahtarı: Yapay Zekâ Temelli Akıllı Kütüphaneler” ana temasıyla düzenlediği 60. Kütüphane Haftası, Türkiye’de ilk defa teknolojiyi kütüphanelerle buluşturan bir festivale de ev sahipliği yapıyor. Rami Kütüphanesi’ndeki “Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali”ne kütüphanecilik alanında teknoloji ve yapay zekâ temelli hizmet üretenler ile bu alanda hizmet verenler katılıyor. 31 Mart’a kadar devam edecek festivalde paneller, atölyeler ve konuşmalar yapılıyor.

81 ŞEHİRDE AYNI ANDA KİTAP OKUNACAK

Türk Kütüphaneciler Derneği’nin (TKD) öncülüğünde ise 81 şehirde aynı saatte sürdürülebilir bir dünya için kitap okunacak. Bu sene 27 Mart Çarşamba günü 12.30-13.00 saatleri arasında bütün Türkiye’de kitapların kapakları açılacak. TKD tarafından yapılacak faaliyetler, bugün Dr. Şahin Albayrak’ın Ankara Goethe Enstitüsü’nde vereceği “Yapay Zekâ Eğitim ve Kütüphaneler” temalı konferansla başlayacak.

KÂĞIDIN VE KİTABIN SERÜVENİ

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde de bu haftaya has cilt atölyesi düzenleniyor. Katılımcılar, 26 Mart saat 15.00’te başlayacak ücretli faaliyette, kâğıdın ve kitap cildinin tarihî serüvenini öğrenecek. AKM’de görme engelli kitapseverlerin daha çok sesli kitaba erişimi için 28 Mart Perşembe günü saat 16.00’da sesli okuma atölye çalışması yapılacak. Bazı yayınevleri Kütüphane Haftası’na has indirim kampanyaları düzenliyor. Onlardan biri olan Timaş, seçili kitaplarda yüzde 40 indirim sunuyor.