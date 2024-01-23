Margot Robbie gişede kazandı Oscar'da kaybetti: Akademinin en güçlü adayı Oppenheimer

23 Ocak 2024 13:52 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 10:08

2023 yılında Hollywood’un iki dev stüdyosu Universal ve Warner Bros'un sinema sektörünü kurtarmak adına giriştikleri filmlerin kapışmasıyla geride bıraktık.

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinde yer aldığı "Barbie" gişede 2023 yılının en iyi açılış yapan filmi oldu. Warner Bros'un da en çok seyredilen filmiydi.

Barbie filminin vizyona girmesinden sonra dünya çapında ‘Barbie hayranlığı’ hareketi başladı. Filmin yönetmeni Greta Gerwig, sinema tarihinde en yüksek gişe hasılatı elde eden kadın yönetmen olarak tarihe geçti.

Aynı zamanda filmin yapımcısı olan Margot Robbie'nin, maaş ve gişe primlerinden yaklaşık 50 milyon dolar kazanacağı medyaya yansıdı.

BARBİENHEİMER FENOMENİ

Atom bombasının keşfi ve yapılış safhasını anlatan "Oppenheimer" da Barbie ile birlikte vizyona girmişti. Christopher Nolan'nın en iyi projelerinden biri olarak sunulan, IMAX özel çekimiyle öne çıkan film, seyirciden tam puan alarak gişede liderliği ele geçirdi.

Her iki filmin de gişelerdeki yarışı, seyircilerin arasında sosyal medyada tartışmalar başlattı. "Barbienheimer" denilen bu tartışmalar, filmleri kıyaslayarak hangisinin daha iyi olduğundan çıkıp sosyal, kültürel, ideolojik kısaca her konuya dair yorum yapılan bir fenomene dönüştü.

ALTIN KÜRE'DE KAZANDI

Bu yıl verilen Altın Küre Ödüllerinde 'Oppenheimer' damga vurdu ve yönetmen Christopher Nolan, 'En İyi Yönetmen' ödülünün sahibi oldu. Başrol Cillian Murphy ve Robert Downey Jr da 'Oppenheimer'daki performansları ile ödül aldı.

Altın Küre'de Barbie yalnızca en iyi şarkı kategorisinde ödüllendirilirken, film tekniği, kurgu ve muhteva olarak düşük kaldı.

OSCAR'I DA KAYBETTİ

Margot Robbie Barbie ile gişedeki başarısına karşı Oppenheimer'a kıyasla pek çok konuda geride kaldı. Altın Küre'nin ardından açıklanan Oscar Adayları arasında da Barbie geride kaldı.

Adaylar arasında en iyi erkek oyuncu dalında Oppenheimer'ın başrolü Cillian Murphy görülürken, en iyi kadın oyuncu adayları arasında Barbie'nin başrolü Margot Robbie'nin olmayışı dikkat çekti.

Barbie'nin film konsepti olarak popüler kültüre hitap eden bir yapım olmasıyla Oscar'a aday olamayacağı pek çok eleştirmen tarafından da dile getirilmekteydi.

Artık geriye sinema tarihine geçen bir kavram kaldı: Barbienheimer